Clamor contra la Selección: España no solo no gana si no que sus futbolistas ni se dignan a saludar a la afición

Revuelo en las redes sociales ante la ‘actitud’ de la mayoría de los futbolistas de la Selección con los aficionados que les esperaban a la salida del hotel para animarles antes del partido contra Polonia.

Tras un nuevo pinchazo de los de Luis Enrique, que complica su futuro en la Eurocopa -la victoria ante Eslovaquia se antoja ahora vital-, anda circulando estos días un vídeo donde se ve a los nuestros con un total pasotismo respecto a los aficionados que les animan y aplauden antes de enfrentarse a los polacos.

La mayoría de los internacionales ni miran a la gente, solo alguno rompe la tónica con algún tímido saludo con la mano o el brazo. Habida cuenta que España se está mostrando incapaz de ganar a nadie en el torneo europeo (empates contra Suecia y Polonia), las imágenes cobran más trascendencia si los futbolistas son incapaces de agradecer el apoyo y el aliento de la afición.

Uno de los primeros en mostrar su indignación era el periodista Josep Pedrerol: «Y la mayoría ni saluda. ¿En qué mundo viven? #VERGUENZA»

Pero no era el único:

Esto me recuerda a @joaquinarte bajándose en la Cdad. Deportiva de Paterna del autobús de la Selección para firmar y hacerse fotos, y mientras el seleccionador le recriminaba que ya llegaban tarde, soltarle «Míster, que estos son los que nos pagan la nómina».

Vaya cambio ha pegado la selección de unos pocos añitos a esta parte, no solo en juego, sino también en actitud, y lo peor de todo las formas con la afición. Y el entrenador no creo que les dé un toque de atención, todo lo contrario. NIÑATOS.

Valiente sinvergüenzas, no tienen otro nombre, hay criaturas q su mayor ilusión es un simple gesto de complicidad con ellos y que vienen de lejos para verlo, y que no sean capaces de hacerlo ??… en Sevilla no odiaremos a la selección pero si podemos ponerlos en su sitio ⬇️⬇️⬇️

— ⚽️❤ SIEMPRE EL ROJO (@angyF7E) June 20, 2021