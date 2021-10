La excampeona y exsenadora Marta Domínguez es hoy vigilante de seguridad en Palencia

Las vueltas que da la vida.

Fue una de las mejores fondistas de España y en consecuencia, una de las deportistas más populares.

Sus éxitos, acompañados de un incuestionable carisma con el que lucía una peculiar cinta fucsia cuando competía le llevaron a la política. Fue concejala del PP en el Ayuntamiento de su ciudad natal, Palencia, y luego senadora.

Sin embargo, el mayor daño se lo hizo a sí misma. Su implicación en el oscuro mundo del dopaje echaron por tierra tanto algunas de sus últimas victorias como su buen nombre, que quedó manchado. ¿Quién no recuerda la portada del diario Marca ‘Marta también era mentira’? Aunque el propio rotativo deportivo intento enmendarse a sí mismo tiempo después, ya bajo la dirección de Óscar Campillo, con un triunfal ‘LIMPIA’ en primera plana, lo cierto es que la tozuda realidad acabó imponiendo lo que muchos preferían no ver.

El día 9 de diciembre del año 2010, la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la ‘Operación Galgo’, detuvo a Marta Domínguez junto a otras 13 personas en las que también se encontraba el conocido y muy reincidente doctor Eufemiano Fuentes. Hoy, la palentina sobrevive, alejada de los focos, como vigilante de seguridad en la estación de RENFE de Palencia. Lo adelantó en primer lugar esDiario y posteriormente lo recogió el periodista especializado Alfredo Varona en su blog ‘La bolsa del corredor’ del diario Sport.

La ex deportista no quiere saber nada de la prensa y, alejada de la vida social, no concede entrevistas ni para purgar su alma ni su pasado.

Marta Domínguez Azpeleta nació el 3 de noviembre de 1975 en Palencia. Debutó como profesional a mediados de los 90. En su palmarés tiene dos platas en 5.000 metros en Campeonatos del Mundo, una plata en los Mundiales indoor (3.000 m) y dos oros y un bronce en Europeos de Atletismo (5.000 m). Fue concejala y senadora y tuvo el honor de tener una estatua en su ciudad. Imaginamos que los mismos que la encumbraron la dieron de lado en cuanto su nombre se relacionó con los escándalos. Intentó sacarse la plaza de Policía cuando la política renegó de ella. Pero hoy es una ‘simple’ vigilante de seguridad porque de algo hay que vivir.