Lomachenko envía a la lona a Commey y pide al ‘coach’ de su rival que pare el combate al verlo tocado

La escena es muy rara, pero refleja bastante bien cómo es el gran Vasyl Lomachenko.

El púgil ucraniano se impuso por decisión unánime (119-108, 119-108, 117-110) al ghanés Richard Commey durante un combate que se celebró el pasado sábado en el Madison Square Garden de Nueva York y que estuvo marcado por situaciones polémicas.

Conectando en el segundo asalto una combinación de dos golpes, Lomachenko sacudió hacia atrás la cabeza del excampeón de peso ligero de la FIB y luego le mostró con un gesto dónde estaba su esquina.

Más tarde, en el séptimo asalto, la estrella ucraniana lanzó un feroz izquierdazo en el rostro del ghanés, enviándolo a la lona.

Al verlo en tan malas condiciones, el europeo hizo otro gesto preguntando a la esquina de Commey si querían tirar la toalla y detener el combate.

The comeback trail continued tonight for @VasylLomachenko at @TheGarden 🔋 #LomaCommey | @BoostMobile pic.twitter.com/ibSAoANtRx

El equipo del africano no quiso rendirse y mientras continuaba la pelea ‘Loma’ les dio la opción por última vez cuando renunció a seguir asestando golpes a su rival, que estaba contra las cuerdas.

«Vi su situación», afirmó el ucraniano sobre su rival después del combate.

«Era muy difícil para él. Por eso le dije: ‘Eh, paren la pelea. Pero es un verdadero guerrero, tiene corazón, y continuamos y mostramos 12 grandes asaltos».

Algunos internautas acusaron al dos veces medallista de oro olímpico de ser «arrogante» y «condescendiente» por sus gestos durante el combate.

«Está bien ser un buen luchador, pero eso no está bien. Sé un profesional», escribió un usuario de Twitter.

Lomachenko drops Commey then asks his corner if they want to throw in the towel. Savage. @ThirteenthRound pic.twitter.com/2Qujbjzapr

— Barstool Sports (@barstoolsports) December 12, 2021