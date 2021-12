El regalo de los compañeros de Mbappé para contrarrestar el plan del Madrid

Kylian Mbappé es una de las figuras más codiciadas en cada mercado de fichajes.

El francés cumplió 23 años y, en medio de las dudas porque no hay acuerdo para la renovación de su contrato con el PSG (finaliza a mediados de 2022), los blancos continúan al acecho y hasta se involucraron algunas de sus estrellas. Por ejemplo, Vinicius Junior y Karim Benzema lo saludaron a través de las redes sociales.

Tal es el deseo del PSG de no perderlo que la plantilla participó en el operativo para contrarrestar el plan de seducción del Real Madrid. Quedó probado en las imágenes que salieron a la luz de la fiesta de cumpleaños de Kylian.

La principal (publicada por Juan Bernat en sus redes) es la de los jugadores que participaron de la reunión (no se ve en la misma a Messi, pero sí, entre otros, Sergio Ramos, Keylor Navas y Marco Verratti), junto con el regalo que le dieron al homenajeado: una camiseta del club con el dorsal 2050.

En una entrevista con Paris Match Mbappé dijo:

“Si hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto. Darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte. Pueden ocurrir cosas que cambian tus planes: es imposible predecir qué haré en los 20 próximos años”.

“Mis padres nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía”, sumó, dejando en claro que la llave sobre su futuro está en sus manos. “Tengo ganas de descubrir, viajar, encontrarme a jugadores, culturas distintas”, afirmó.

Por lo pronto, sus compañeros, en el día de su cumpleaños, le dejaron una señal, aunque sea a modo de broma. No quieren perder su aporte en cuanto a desequilibrio y en la red: acumula 15 goles en 24 partidos en lo que va de la temporada.