Se acabó el culebrón entre el Betis y Dani Ceballos

Dani Ceballos quería volver al Real Betis Balompié este verano. Tras la imposibilidad de liberar la ficha de Joel Robles o Willian Carvalho para la inscripción del madridista, el fichaje no llegó a consumarse después de que los blancos pusieran facilidades económicas para que se acometiera el fichaje, debido a su condición, lesionado tras los Juegos Olímpicos de Tokio.

Carlo Ancelotti confía en que el mediocampista recupere su mejor nivel y aporte en el conjunto blanco tras dos temporadas lejos del Santiago Bernabéu. De esta manera, lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa antes de medirse al Alcoyano en Copa del Rey: “Dani Ceballos está disponible para el partido copero y puede tener su oportunidad. Me gusta gusta su personalidad y su carácter. En el césped lo está haciendo bien. En la segunda parte de la temporada va a ser un jugador importante para el equipo porque tiene calidad para estar en la plantilla del Real Madrid«.

El centrocampista sevillano acumula 56 partidos con el Real Madrid en tres temporadas, disputando 28 como titular y 28 como suplente, donde ha anotado cinco goles en Liga, destacando un doblete en su primera temporada al Alavés y un gol de falta en el Estadio Benito Villamarín, donde comenzó su trayectoria como futbolista bético.

Antes de comenzar el nuevo año, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y vicepresidente del Real Betis Balompié, repasaron la actualidad del conjunto de las trece barras en los medios oficiales del club, en una entrevista realizada por Juan Bustos. La oficialidad de la renovación del entrenador Manuel Pellegrini, de futbolistas importantes como Sergio Canales o Borja Iglesias y el futuro de Nabil Fekir fueron alguno de los temas que se trataron, pero como no, también se trató el mercado de fichajes y la posible vuelta de exjugadores como Dani Ceballos o Giovanni Lo Celso a la entidad verdiblanca.

«Creo que este no es el mercado para abordar la contratación de Dani Ceballos. Está claro su beticismo y es un gran jugador. En el futuro tendremos conversaciones. El entrenador está contento con la plantilla. Hay que analizar las oportunidades. Ahora el objetivo es consolidar lo que tenemos», declaró el presidente Ángel Haro. Mientras tanto, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, invitó al optimismo y a la prudencia: «Pellegrini no detecta una posición que no esté doblada. Es un mercado con calma y tranquilidad. Todo indica que vamos a tener un mercado de enero tranquilo«.

Sin ser la prioridad en el sistema de Pellegrini, la incorporación del utrerano le hubiera venido muy bien, creando un centro del campo de ensueño formado por Guido Rodríguez, Sergio Canales, Dani Ceballos y Nabil Fekir. Pura magia en Heliópolis.

El reencuentro entre el centrocampista utrerano y el Real Betis deberá demorarse, al menos hasta el próximo mercado de verano, donde la prioridad es la incorporación del ansiado fichaje un año después de lo deseado.