Raúl García reclama que la Supercopa se juegue en España y no en Arabia Saudí

«Para mí no tiene sentido. La Supercopa de España es un campeonato que se debería de jugar en nuestro país e ir a otro país no tiene ningún sentido. No tiene sentido irse hasta Arabia Saudí para jugarlo. El fútbol ha cambiado porque ya no se piensa en el aficionado. Nos hemos olvidado de lo básico del fútbol. Ahora valen más los patrocinios y generar. Nos hemos olvidado de disfrutar de la familia y de los horarios cómodos para todos de cuando yo empecé en mi trayectoria profesional a ahora ha cambiado mucho y me da pena».

Estas son las contundentes declaraciones de Raúl García antes de que el Athletic Club de Bilbao viaje a Arabia Saudí para medirse el próximo jueves contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, torneo que conquistó el año pasado el equipo vasco tras ganar al Barcelona en la semifinal y al Real Madrid en la final.

En esta ocasión los partidos se jugaron en España, debido a que el protocolo COVID impedía la entrada de aficionados en los estadios. En concreto, se disputaron en Andalucía tras el acuerdo vigente entre la Real Federación Española de Fútbol y la Junta de Andalucía para la celebración de las tres próximas finales de la Copa del Rey y la celebración de los partidos clasificatorios de la selección española de fútbol en tierras andaluzas.

Por tanto, el Athletic disputó la semifinal contra el Barcelona en el Nuevo Arcángel en Córdoba, mientras que el Real Madrid jugó frente a la Real Sociedad en la Rosaleda en Málaga. La gran final entre vascos y madrileños se disputó en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Este modelo de competición es el que le gusta a Raúl García y no el del año anterior a la pandemia, donde el Real Madrid ganó en una competición que jugaron Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia en Arabia Saudí sin afición española, apoyando los aficionados árabes a los equipos más famosos, en su mayoría.

La actual edición de la Supercopa de España se disputará en Arabia Saudí esta semana entre el 12 y 16 de enero, siendo muy criticada por Raúl García en la rueda de prensa atendiendo a los medios de comunicación. El rojiblanco reconoció que no le supone ningún atractivo disputar el torneo en un país sin libertad de expresión.

La Real Federación Española de Fútbol firmó un acuerdo con Arabia Saudí en 2019 para que la Supercopa de España se disputara las tres próximas temporadas. La competición se transformó en una final four después de la final clásica entre dos equipos. En 2021, el torneo volvió a España a causa de la pandemia.