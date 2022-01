Fede Valverde vuelve a coronarse como el rey de la Supercopa

Un Clásico como los de antes. Un partido igualado en los que no se sabían qué ocurriría hasta el último minuto. El potencial español futbolístico en estado puro en el que el que ganaba era el mejor equipo del mundo. Eso eran los Real Madrid – Barcelona y el de hoy ha recordado mucho a esos tintes de hace unos años.

Un partido que comenzó dominando el Real Madrid de cabo a rabo y un Barcelona que metió una marcha más en los veinte últimos minutos del partido para desequilibrar el encuentro por pequeñas individualidades que le dieron la posibilidad de empatar y mandar el partido a la prórroga. Parecía que no habría discusión ante un equipo madridista imparable. Para los que pensaban que los blancos ganarían de manera holgada, se equivocaron. El conjunto culé se creció como no lo había hecho en toda la temporada, un equipo que hace unos días no podía competirle, pero las fuerzas se igualaron.

El Real Madrid se llevó el primer clásico en partido oficial fuera de España y espera rival para la final del domingo en la Supercopa de España. Emulará a una de las últimas dos finales de la Supercopa de España. Puede ser un derbi madrileño como hace dos años, precisamente en Arabia Saudí, donde el Real Madrid ganó en la final o un partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Madrid, donde el equipo vasco venció en Sevilla.

Luka Modric fue fundamental un día más para el Real Madrid. Gracias a sus acciones acertadas impulsaron a que los madridistas se hayan metido en la final. Otro centrocampista, Fede Valverde, que salió desde el banquillo, sacó su mejor versión precisamente hace dos años en Arabia Saudí en la Supercopa de España y en este partido, tras estar eclipsado por el trío Casemiro, Modric y Kroos ha vuelto a recordar al «Pajarito» que ganó él y diez más hace dos años dos partidos clave contra el Valencia y el Atlético de Madrid en este mismo torneo.

Pero los goles son amores. Benzema y Vinicius forman una pareja demoledora para el Real Madrid y cada uno anotó un chicharro. Luuk De Jong se consagra como el mejor fichaje de invierno del Barcelona con el gol culé. Y Ansu Fati vuelve con gol dos meses después de la lesión y empató en el minuto 83, quitando la igualada el uruguayo Valverde.

El Real Madrid llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador. Tuvo cuatro ocasiones en los primeros quince minutos. En el minuto veinte, el Real Madrid armó un contra golpe de manual que lideró Vinicius tras el saque de córner del Barcelona. Courtois la sacó en largo por abajo y llegó hasta casi el centro del campo con un equipo blaugrana que estaba más pendiente de materializar el córner que estar pendiente de un posible toque del equipo de Ancelotti tras recuperar el balón, como sucedió. Toni Kroos se apoyó levemente a un toque para que un jugador desequilibrante dominara el esférico. Y Vinicius se adentró hasta llegar al área culé desde la izquierda hasta el centro. Cuando podía chutar prefirió levantar la cabeza y apoyarse en Marco Asensio, que le pegó bastante bien, pero se desvió por encima del travesaño.

El gol blanco no llegaría hasta el minuto 25 del encuentro. Benzema pinchó un balón a Busquets, que recuperó Luka Modric y se lo devolvió al delantero. El francés sacó a relucir su gran visión de juego, dando una gran asistencia para Vinicius, que fue más veloz que Ronald Araujo y engañó a Ter Stegen. Vinicius disparó al meterse en el área, la situó en la derecha con la pierna izquierda.

El Barcelona buscó el gol antes del descanso y lo terminó logrando. El Barcelona tuvo su oportunidad con una ocasión de Ferran Torres y un triple amago de Dembélé. En el minuto 41, el extremo francés centró y ante el rechace, tras un despeje flojo de Militao que tapona Luuk De Jong empató el partido. El holandés bajó con la cabeza un pase en largo desde el centro del campo, se apoyó con Dembelé que asistió al delantero holandés para que el brasileño la sacara y poner la pierna. De Jong no llega a rematear, simplemente tapona. Tras tres buenas ocasiones del cuadro culé, a la tercera fue la vencida y encontraron el gol.

El segundo tiempo fue un partido mucho más abierto, donde un error podría decidir el resultado final. Benzema tuvo en sus botas el desempate y que el Real Madrid se pusiera por delante en el marcador en el minuto 68. Un regate de categoría dándose la media vuelta tras el pase de Rodrygo que acabó saliendo rechazado tras tocar en el palo diestro. Pero finalmente, en el minuto 72, Benzema era el que tenía que marcar el segundo gol. Mendy la puso en el corazón del área, Benzema disparó ante el disparo de Ter Stegen. Por último, la recogió Carvajal y la sacó el portero alemán. Un toque sutil del francés con la que empujó el cuero y que valió ponerse por delante, pero quedaba mucho partido.

El Barcelona se reactivó, Ansu Fati empató en el minuto 83, pero no se quedó contento con eso, sino que buscó la victoria antes de ir a la prórroga. Dembélé entró en la área hasta en dos ocasiones en el minuto 85 y 88 para poder anotar el tercero. En la prórroga, se entendió el motivo para que Abde rechazara ir con la selección de Marruecos a la Copa África por jugar la Supercopa de España. Dio el primer susto de cabeza, como estaba llegando el equipo de Xavi, creando peligro en todas las acciones aéreas.

Una genialidad de Vinicius, despitando a la defensa culé, tras el pase de Rodrygo al corazón del área, y el remate de Fede Valverde puso el tercero en el marcador y dio el pase a la final de la Supercopa de España en el minuto 98 en una acción que comenzó Casemiro desde el centro del campo.

Pero hasta el último minuto iba a haber tensión y emoción. Todavía quedaban veintidós minutos de juego. En el minuto 108, Abde disparó muy cerquita de la portería tras un buen recorte a Casemiro. Tras una casi chilena por la que el Barcelona podría haber empatado y llevar la semifinal a penaltis en el minuto 119, el Real Madrid volvió a hacer otra contra en la que estuvo a punto de marcar Rodrygo tras una gran jugada de Benzema en el último minuto.

Ficha de partido: