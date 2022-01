El derbi sevillano, con superioridad del Betis, se reanudará en el minuto cuarenta

Esto no es un derbi sevillano. El Betis – Sevilla queda empañado por el lanzamiento de una barra de plástico de 50 centímetros por parte de un espectador al futbolista sevillista Joan Jordán tras el grandioso gol de Nabil Fekir para empatar.

Los 39 minutos que se jugó al fútbol se pudo apreciar un derbi de altura. El Betis dominó en una eliminatoria a partido único como local con el apoyo de su afición. El equipo de Manuel Pellegrini gozó de muy buenas oportunidades e incluso anotó un gol, pero fue anulado por fuera de juego. En la primera ocasión del Sevilla que piso área, llegó el gol de Papu Gómez en el minuto 35. Pero el Betis no se iba a quedar con los brazos cruzados. Cuatro minutos más tarde, Nabil Fekir igualaría el encuentro con un auténtico golazo olímpico en el saque del córner a pierna cambiada.

En ese mismo instante, comenzaría la tragedia. Los jugadores del Betis festejaban el empate, ya que no se iban a ir al descanso en inferioridad en el marcador y reforzaba las opciones de pasar la eliminatoria copera. Pero no todos las celebraciones son iguales. Un aficionado ubicado en Gol Sur decidió «celebrar» el gol impresentablemente, arrojando un un tubo que impacta en el centrocampista. El Betis reaccionó rápido y escribió un mensaje por los videomarcadores, que también recitó por megafonía. Y es que el club avisó que durante toda la temporada el club ha sido denunciado debido a los cánticos que llegan desde la grada en cada uno de los partidos disputados en como local.

De Burgos Bengoetxea decidió parar el partido cuando se percató que Jordán se sentó en el suelo, minutos después de que el palo de plástico impactara en su cabeza, y que los servicios médicos del conjunto sevillista lo atendieran. Los jugadores del Sevilla, junto con el árbitro, han tomado la decisión firme de abandonar el terreno de juego y partir hacia los vestuarios. Sin embargo, los futbolistas del Betis optaron por continuar sobre el césped con la esperanza de que el encuentro continuara.

¡Lo que nunca queremos ver en el fútbol! 😔 Un objeto lanzado desde la grada impactó en la cabeza de Joan Jordán ¡El árbitro ha mandado a los jugadores a túnel de vestuarios! #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/2XD7TelyWC — DAZN España (@DAZN_ES) January 15, 2022

Una hora y media después, a las doce menos cuarto de la noche, el comité arbitral decidió suspender el encuentro en base al artículo 240 apartado 2C del Reglamento General de la RFEF, como indica el acta arbitral del partido facilitado por la Real Federación Española de Fútbol.

El partido se reanudará desde el minuto 40 de partido, cuando el árbitro ha decidido parar el juego. El marcador continuará con empate a uno y tendrán validez los goles de Papu Gómez y Nabil Fekir, sin poder alterar las alineaciones iniciales. Antes de llegar al descanso, se añadirán cuatro minutos por pérdida de tiempo en los primeros cuarenta y cinco minutos reglamentarios.

En las próximas horas se anunciará cuándo se continuará jugando el encuentro, aunque parece ser que se disputará mañana a puerta cerrada en el Estadio Benito Villamarín. En ese caso, sería por la tarde. Todo apunta a que será a primera hora de la tarde, ya que a las siete y media de la tarde se disputa la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao.

En lo referente a lo futbolístico, primera convocatoria de Sabaly con el Betis y de Tecatito con el Sevilla, que no llegaron a debutar. Fekir vio la amarilla en la primera acción del partido, por un pisotón a Papu, el que sería el otro goleador, antes de completar el primer minuto. La primera ocasión clara llegó en el minuto siete, tras un saque de córner del astro francés bético, con el cabezazo de Pezzella que se estrelló contra el poste y Edgar intentó una chilena que se desvió. Gudelj participó activamente en la jugada, despejando con el muslo la primera ocasión y, la segunda, con la cabeza. En el minuto once lo intentaría Fekir con un disparo que se marchó alto. Guido Rodríguez probó suerte fuera del área, a más de veinte metros de la portería que despejó Alfonso Pastor, pero dejó un rechace que no aprovechó Borja Iglesias nueve minutos más tarde.

La primera acción polémica fue el duro choque entre Lucas Ocampos y Álex Moreno. El lateral izquierdo despejó el centro de Papu Gómez y, en un lance de juego peligroso cabeza con cabeza, el extremo argentino llegó tarde y pitó falta el colegiado, mostrándole amarilla para el sevillista. La segunda sería cuando Héctor Bellerín armó la contra del Betis y cae noqueado al chocarse contra Diego Carlos. En esa jugada el árbitro anuló el gol de Borja Iglesias por fuera de juego, que le pegó con corazón.

Cuando corría el minuto 35 de partido, un disparo lejano desde la frontal del Papu Gómez hizo el gol sevillista en la primera ocasión del partido. Un gol imparable para Rui Silva en un enorme gesto de calidad del argentino. El partido era del Betis, pero el gol es del Sevilla. Hasta el minuto 35 el encuentro lo dominaron los de Pellegrini. Parecía que las tornas iban a cambiar, pero el jugador más destacado de los verdiblancos iba a volver a aparecer. Gol olímpico de Fekir desde el córner sacado magníficamente a pie cambiado que llega a tocar Alfonso Pastor. Tras la decepción del gol encajado, el francés ponía tablas en el marcador.

El Real Betis Balompié ha emitido un comunicado oficial a las doce y media de la noche en la que condenó «enérgicamente» el lanzamiento el objeto, aplicándose el reglamento disciplinario con el máximo rigor, pero asegura que la intención del club verdiblanco fue reanudar el partido. Además, futbolistas béticos como Víctor Camarasa, Juan Miranda, Cristian Tello o Borja Iglesias acusaron a través de sus cuentas de Twitter que Julen Lopetegui incitó a Joan Jordán a «marearse y tirarse al suelo».

Sin embargo, el Sevilla Fútbol Club se pronunció a la una y media de la madrugada, en la que recalcó que Joan Jordan es un profesional íntegro y una persona ejemplar e informó que el jugador se encuentra en su domicilio, sufriendo un traumatismo craneoencefálico tras haber asistido a un centro médico. El futbolista estará 24 horas de observación domiciliaria, por lo que se perderá el partido si se celebra el domingo.

