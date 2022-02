El análisis táctico de Isabel Díaz Ayuso al Real Madrid de La Quinta del Buitre

Isabel Díaz Ayuso confesó que tiene en su teléfono una nota llamada «cosas buenas de ser presidenta«, en la que apuntó la entrega del Premio Internacional del Deporte a La Quinta del Buitre, concedido por la Comunidad de Madrid, donde estuvieron presentes Emilio Butragueño, Manolo Sanchís, Míchel González, Martín Vázquez y Miguel Pardeza en la Real Casa de Correos.

Muchas veces nos paramos a pensar que el político se acerca al deportista de alto nivel por salir a la foto junto a él, debido a su reconocimiento social, y obtener el voto fácil si sus valores concuerdan con los del ciudadano. Sin embargo, este no es el caso de la madridista más mediática del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid ofreció un análisis táctico sobre el Real Madrid de la década de los 80 y 90 que no dejó indiferente a nadie con una precisión en su estilo de juego y explicó lo que significó en la historia del equipo blanco. Una descripción que no está a la altura de muchos comentaristas de alto nivel.

«La Quinta del Buitre inauguró un modelo sofisticado, alegre y ganador, una escuela en la que primaba el ataque, la estética y la generosidad. Estos jugadores inauguraron las noches europeas en el Santiago Bernabéu, donde protagonizaron épicas remontadas que lo convirtieron en un lugar a temer para todos los equipos. El país de la furia dio paso a una nueva concepción del fútbol: pasamos de ser toro a torero. Este grupo de futbolistas cautivó a los aficionados por la belleza de su juego y por la personalidad de sus integrantes, por su temperamento, su integridad y por su compromiso con la camiseta blanca», explicaba con una profundidad del deporte rey impresionante.

La presidenta madrileña definió a esta generación de futbolistas madrileños como irrepetibles, siendo un orgullo nacional y para la Comunidad de Madrid poder otorgarle con este premio: «Acabó formando un equipo de leyenda que irrumpió con gran fuerza en el fútbol español y europeo. El Real Madrid de La Quinta del Buitre se convirtió en un equipo sin rival, que jugaba de memoria y que contaba con una capacidad goleadora descomunal nunca vista hasta la fecha. Resolvía los partidos a base de goleadas y llegaron a marcar 107 tantos en una sola temporada, siendo récord absoluto de la época».

Pero no solo quiso analizar el juego táctico del equipo, sino que personalizó destacando los aspectos tácticos individuales de cada integrante de este grupo de jugadores: «Emilio Butragueño era un virtuoso del juego corto, capaz de parar el tiempo en el área con una sangre nunca vista hasta entonces en un estadio de fútbol con sus cambios de velocidad y su regate. Míchel fue el mejor centrocampista español de la época, capaz de poner la pelota exactamente en el lugar que pedían El Buitre y Hugo Sánchez. Martín Vázquez poseía una zurda que ponía en pie al Santiago Bernabéu y considerado por el entrenador argentino Menotti como el mejor jugador del planeta. Sanchís viene de una estirpe de campeones y era un central con la calidad técnica de un delantero y la solvencia de un defensa: jamás perdía el balón. Miguel Pardeza era sagaz como los linces de Doñana. Todos ellos definieron un estilo, el señorío».