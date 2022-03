Mbappé, la apuesta del Real Madrid por traérselo al Bernabéu

El Real Madrid tiene un objetivo para este verano y es que Mbappé inaugure en el próximo mes de marzo el año que viene el nuevo Santiago Bernabéu y lo haga como nuevo fichaje blanco. Sería sumar un nuevo triunfo a la lista de incorporaciones bajo el sobrenombre de «mejores jugadores del mundo» fichado en la era de Florentino Pérez. Un elenco conformado por Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Kaká, Ronaldo Nazario, Karim Benzema o David Beckham. Los Galácticos de principios del año 2000 en los primeros años de la llegada del presidente del Real Madrid al cargo y en su segunda etapa como máximo mandatario.

Tras una gestión de fichajes en los últimos veranos en las que primó porque fueran pocos refuerzos y, en su mayoría, que acabaran contratos con sus clubes, como es el caso de Toni Kroos o David Alaba, el Real Madrid quiere volver a fichar a lo grande. Las últimas dos apuestas millonarias le salieron con un alto coste, teniendo crédito los primeros años de Gareth Bale, ayudando a conseguir la Décima y la Undécima Champions del equipo de Chamartín, mientras que la llegada de Eden Hazard no tiene ninguna voz que pueda defender y estar a favor de la trayectoria del belga en la casa blanca.

Mbappé acaba contrato el próximo 30 de junio y todavía no aclara su futuro. En París tienen miedo de perderlo y, por eso, ofrecieron una renovación estratosférica al alcance de muy pocos: dos años de contrato con un salario de 50 millones de euros netos, sumado a una prima por fidelización de 100 millones de euros. Una oferta, económicamente, irrechazable.

Pero el Real Madrid tiene algo con lo que no puede competir el París Saint Germain: gen ganador. Y eso es lo que intentará demostrar el próximo miércoles el equipo de Carlo Ancelotti para remontar la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. Un pase a los cuartos de final que no solo se juegan qué equipo sigue vivo en la Champions League, sino que puede ser una prueba para que el francés decida, si todavía mantiene la duda en su mente, en qué equipo jugar la próxima temporada.

En Francia tienen dependencia por el joven delantero. Cuando comienza el mercado de verano, desde hace unas temporadas las miradas están puestas en el talentoso ariete de 23 años. Su contrato finaliza con el PSG el próximo 30 de junio y será el futbolista quien decida su futuro. No renovar un acuerdo con el conjunto francés es lo que inquieta desde las altas esferas cataríes con el miedo a que los blancos puedan arrebatarles a su estrella porque parece que el proyecto deportivo de Leonardo dependa de su futuro y no de la llegada de Leo Messi el pasado agosto. Sin su delantero estrella, y con la dupla entre el argentino y Neymar, la que dio tantos triunfos para el Fútbol Club Barcelona, parece que no es suficiente para el gran objetivo de Nasser Al-Khelaifi: levantar la Orejona.

Una vez que pase «la final» del miércoles en el Santiago Bernabéu, Mbappé podrá decidir de su futuro, clasifique quién se clasifique a los cuartos de final de la UEFA Champions League.