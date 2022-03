Rafa Nadal, el guerrero que nunca se rinde, sobrevive a un colosal Korda en su estreno en Indian Wells

Lo del americano Korda, con sólo 21 años, es para quitarse el sombrero.

Y lo de Nadal, con 35, para ponerse de rodillas y rezar. Porque es un semidios.

Rafael Nadal extendió este 12 de marzo de 2022 su inmaculada racha en 2022.

El español colocó el 16-0 en su balance de victorias y derrotas del año imponiéndose a Sebastian Korda por 6-2, 1-6, 7-6(3) lo que le valió para llegar a la tercera ronda en el BNP Paribas Open.

Lo hizo, además, remontando un 2-5 en el tercer set ante el estadounidense, que no pudo cerrar la victoria (sacó por el triunfo hasta en dos ocasiones) ante un rival a prueba de bombas.

Hasta hora, Nadal ha ganado los tres torneos que ha jugado: el Melbourne Summer Set, el Abierto de Australia y el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. En Indian Wells, el mallorquín busca su ATP Masters 1000 No. 37, lo que le permitiría empatar a Novak Djokovic como el tenista con más coronas de la categoría.

Rafa 🇪🇸 perdía 2-5 en el tercero contra Korda🇺🇲. Se lo quedó 7-6 y avanza en #IndianWells. Nunca se da por vencido.pic.twitter.com/HNI1Y0h9Nw — VarskySports (@VarskySports) March 13, 2022

Rafael Nadal ademite que «pensó que estaba perdido».

Pero independientemente de cómo se sienta, hay una constante en el juego de Nadal: su espíritu de lucha.

“Si la gente cree que soy creyente todo el tiempo que voy a volver, no es verdad. Yo no soy esto”. “No tengo esta increíble confianza en mí mismo que incluso si tuvo estando 5-2, ‘Está bien, voy a volver. No’”. “En mi mente está, ‘Está bien, es casi imposible. No quiero rendirme. voy a seguir intentándolo Pero sé que va a ser casi imposible. Tratemos de no dejarlo ganar, no ayudarlo a ganar. Solo trata de seguir adelante y poner las cosas un poco más difíciles para el oponente”.

Según el tres veces campeón de Indian Wells, todavía tuvo una “súper suerte” de encontrar un camino contra el favorito local dentro de un estridente Estadio 1 en el desierto de California.

“[Lo] normal con este tipo de partidos, en esa posición de 100 partidos, probablemente vas a perder 90”. “Pero si te rindes, vas a perder 100. Si estás ahí, puedes ganar el 10 por ciento”.

El espíritu de lucha de Nadal es uno de los atributos más impresionantes en todos los deportes.

Pero, ¿por qué, incluso en las circunstancias más terribles, el zurdo lucha con tanta fuerza?

“La razón por la que he estado peleando durante toda mi carrera tenística o tengo el autocontrol correcto o tengo la actitud correcta o el espíritu de lucha durante toda mi carrera tenística es simple”. “Porque crecí con este tipo de educación». “Mi tío, mi familia, nunca me permitieron romper una raqueta, nunca me permitieron decir malas palabras o tirar o renunciar a un partido. Probablemente cuando yo era niño, no les importaba mucho ganar o perder”.

El español agregó que su familia siempre quiso que ganara. Sin embargo, les importaba aún más cómo se comportaba en los buenos y malos momentos en la cancha.

“Lo más importante fue la educación y el hecho de que crecí con los valores, con los valores correctos”.

“No tuve muchas oportunidades. Tuve que hacerlo de esa manera. Si no, no jugaría al tenis. Honestamente. Si saliera a la cancha y armara un circo o rompiera una raqueta o perdiera el control, el autocontrol, no estaría jugando el próximo torneo, sin duda. Probablemente por eso tengo esta mentalidad”.

Si bien el cuarto sembrado está feliz de haber podido llegar a la tercera ronda, sabe que tendrá que elevar su nivel si espera mejorar su record a 17-0 en la temporada.

Nadal se enfrenta a continuación al complicado británico Daniel Evans, el sembrado No. 27.