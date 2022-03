La UD Logroñés, primer equipo español que se moviliza por acoger ucranianos

El Logroñés es un equipo que milita en la Primera Real Federación Española de Fútbol, lo que significa la tercera categoría del fútbol español y a un paso del fútbol profesional. Fue un histórico que militó en Primera división. Sin embargo, hay otra cosa por la que destaca a nivel nacional y que no ha hecho hasta ahora ningún equipo de fútbol. El conjunto riojano es el primer equipo de fútbol en España que ayuda por acoger a niños ucranianos gracias a la iniciativa que tuvo su presidente, Félix Revuelta.

Esta iniciativa comenzó gracias a Acción Familiar, una ONG de Barcelona, que pidió ayuda a Félix Revuelta. El presidente del Logroñés es, además, el fundador y presidente de Naturhouse. Por tanto, el máximo mandatario de la empresa pidió colaboración a Piotr Podlaszewski, responsable de la compañía dietética en Polonia, para fletar dos autobuses. Enviaron ambos vehículos hacia la frontera de Polonia con Hungría para que pudieran llegar mediante carretera a España, saliendo el primero el sábado por la mañana, mientras que el segundo llegó el sábado por la noche.

Félix Revuelta consiguió que más de cien niños y madres llegaran a Rocacobrs, ubicado en Gerona, pisando suelo español el primero de los autobuses el domingo a las ocho y media de la mañana, y el segundo a las siete y media de la tarde, para ser acogidos por las Madres Agustinas. El presidente de la Unión Deportiva Logroñés y Naturhouse atendió la llamada de Periodista Digital para conocer los detalles de cómo se gestó esta acción solidaria. Preguntado por la razón por la que movilizó conexiones empresariales entre países para ayudar a los ucranianos, Revuelta contestaba con un motivo claro: «Por mis nietos. No me gustaría que tuvieran que pasar por una situación similar y me gustaría que alguien les ayudara», concluyó.

Ante el drama que se está viviendo en Ucrania, no nos ponemos de lado: nuestro presidente, Félix Revuelta, a través de su empresa @NaturhouseSpain ha fletado autobuses para evacuar a niños ucranianos. No será la única acción colaborativa con Ucrania, os iremos informando. pic.twitter.com/2r51WYqQDA — UD Logroñés (@UDLogrones) March 5, 2022

La invasión de Rusia y la guerra en Ucrania provocó que tuvieran que buscarse una alternativa más allá de sus fronteras y están siendo muchas empresas las que están colaborando para que puedan huir del conflicto bélico y estén a salvo de la tragedia. Debido a esto, el equipo que compite contra el Racing de Santander o el Deportivo de la Coruña, hizo un llamamiento de colaboración con el Banco de Alimentos de la Rioja para ayudar a los refugiados, además de indicar en sus redes sociales que «no será la única acción colaborativa» que realice el club con el país ucraniano.