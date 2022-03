El Real Madrid sabe golear sin Benzema al Barcelona en el Clásico

Karim Benzema no estará en el Clásico, ya que no estuvo presente en el entrenamiento previo al partido de Liga frente al Barcelona. El delantero francés pidió ser sustituido el lunes en el partido contra el Mallorca, debido a problemas musculares. La buena noticia para los merengues es que no acudirá a la llamada con su selección, recuperándose en Madrid y no jugando con Francia.

Pero el Real Madrid sabe lo que es golear al Barcelona en el Clásico sin contar con Karim Benzema. Eran otros tiempos. El entrenador era José Mourinho, Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos continuaban en el equipo merengue y había una competitividad muy alta entre Gonzalo Higuaín y el ariete francés por la delantera de los madrileños.

El conjunto de Chamartín viajó al Camp Nou para disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2013, empatando en la ida a uno con los goles de Cesc Fábregas y Raphael Varane. En ese partido fue titular el francés, pero en la vuelta no. Mourinho goleó uno a tres con un doblete de Cristiano Ronaldo y un tanto de Raphael Varane. Benzema estuvo en el banquillo y no disputó un solo minuto. Apostó por Gonzalo Higuaín en la punta de ataque, siendo sustituido por José Callejón. Los madridistas tumbaron a los blaugranas de Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Leo Messi, clasificándose para la final de la Copa del Rey disputada en el Estadio Santiago Bernabéu.

Ahora la piedra angular debe ser Vinicius, el jugador más desequilibrante del equipo blanco y el máximo goleador de la Liga después del francés. ¿Quién será el encargado de suplir la baja de Benzema? Carlo Ancelotti tendrá dos opciones: jugar con un delantero centro o apostar por un falso nueve. El cambio habitual debería de ser Mariano Díaz o Luka Jovic para no alterar el sistema táctico del técnico italiano. Si confía en un falso nueve, su sustituto será Gareth Bale o Isco.

Benzema fue baja en siete ocasiones esta temporada. Cuando el francés no jugó, Ancelotti apostó dos veces por Jovic, frente al Inter de Milán en la Champions League y contra el Elche en la Copa del Rey; en dos ocasiones por Mariano Díaz, contra el Elche y el Alcoyano en Copa del Rey; una por Isco en Granada en Liga y otra por Gareth Bale en Villarreal en la competición doméstica.

El líder de la Liga llega con diez puntos de ventaja sobre el Sevilla y con la novedad de Rodrygo en la convocatoria para el Clásico, mientras que los culés llegan cuartos en la clasificación tras la victoria frente al Rayo Vallecano. Llegan con las novedad de Dani Alves y con la baja de Sergiño Dest en el lateral derecho.