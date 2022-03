Courtois y Ancelotti pidieron perdón al Bernabéu por el naufragio ante el Barcelona

El Real Madrid perdió en el Clásico en casa de una manera desastrosa contra el Barcelona. El equipo blanco no estuvo en el Santiago Bernabéu ante los culés, que quisieron tener un aliciente después de descolgarse en la pelea por la Liga, no clasificarse en la fase de grupos de la Champions League y ser eliminados en los octavos de final de la Copa del Rey.

Los blancos eran conscientes de la derrota por goleada ante los catalanes, a pesar de la baja de Karim Benzema en el once titular, fuera de la convocatoria debido a su lesión. El entrenador Carlo Ancelotti y el portero Thibaut Courtois pidieron perdón a los aficionados madridistas de la grada que acudieron al Estadio Santiago Bernabéu.

El técnico italiano asumió el tropiezo como algo propio: «Le he dicho a mis jugadores en el vestuario que la culpa es mía. Es duro para nosotros porque nos duele perder contra el Barcelona un Clásico. Hay que tener tranquilidad y calma y recuperar a los lesionados como Benzema o Mendy. Lo sentimos, pero no hay que hacer un drama por perder tres puntos en la Liga. Lo siento por la afición y tenemos que mirar hacia adelante. Hemos intentado apretar más arriba tras el descanso y no ha salido como pensábamos. He fallado en el planteamiento: una vez puede pasar, dos veces no me suelo equivocar. Reconozco que es mi culpa, todo ha salido mal».

El guardameta belga se giró al finalizar el encuentro hacia los aficionados más cercanos a la portería cuando concluyó el Clásico. Courtois fue elegido mejor de la Liga en el mes de febrero tras disputar cuatro partidos, manteniendo portería a cero en todos ellos contra Granada, Villarreal, Alavés y Rayo Vallecano. Sin embargo, reconoció que no estuvieron a la altura: «Hemos dado una imagen inaceptable para un club como es el Real Madrid. No se notó quién jugó el jueves Europa League, mientras que nosotros descansamos jornada europea. Empezamos bien, pero después bajamos el ritmo de competición. No nos ha salido ni al principio ni al final, en ninguno de los dos tiempos. Este escudo merece que luchemos«.

El portero comenzó un mes de marzo en el que solo dejó una portería a cero en los últimos tres partidos de Liga, siendo superado por Real Sociedad y Barcelona: «Ayer fue un día triste, pero somos un equipo. Ganemos o perdamos lo hacemos siempre juntos y de la misma forma. Es doloroso pensarlo y pedirlo, pero confiad en que este equipo va a dar todo por ganar los títulos que tenemos en juego».

Nacho Fernández también habló tras el encuentro en la zona súper flash de Ricardo Sierra, confesando en palabras para Movistar Plus que fue «un partido muy malo nuestro y muy bueno suyo. Quizás salimos relajados por la ventaja que teníamos en la clasificación». Y es que el Real Madrid mantiene una renta de nueve puntos sobre el Sevilla y doce sobre el Barcelona, mientras que sigue vivo en la Champions League, disputando los cuartos de final frente al Chelsea.