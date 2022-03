Bale se olvida del Real Madrid para guiar a Gales

Gareth Bale volvió a jugar un partido con el equipo blanco contra el París Saint Germain en Champions League el 15 de febrero después de 6 meses sin disputar un solo minuto en el terreno de juego. Sin embargo, el galés siempre está listo para defender los colores de su selección.

El Real Madrid desembolsa en el exfutbolista del Tottenham 31,8 millones de euros brutos por temporada, siendo el futbolista blanco con mayor salario, según filtró la web inglesa Salary Sport. Cobra diez millones de euros más que Eden Hazard o David Alaba, casi el doble que Luka Modric o Karim Benzema o tres veces que Vinicius Jr. y Casemiro. Costó más de cien millones de euros e hizo un buen tándem junto a Cristiano Ronaldo, pero desde que el portugués se marchó, el galés no fue el mismo, quitándole interés a su club, cuando estaba llamado a ser el heredero del «7» blanco en cuanto a responsabilidad y liderazgo.

Fue importante para levantar dos Champions League, anotando el segundo gol de la final de la Décima frente al Atlético de Madrid en la prórroga o la Copa de Europa número 13 con un auténtico golazo de chilena contra el Liverpool. Pero desde hace unos años, Gareth Bale no ayuda al equipo. Parece que entrena con el Real Madrid para estar preparado a ser convocado por Ryan Giggs, exjugador del Manchester United y actual entrenador de la selección galesa. El propio jugador madridista ya lo dejó patente en 2019 cuando celebró la clasificación de su país para la Eurocopa, sacando una bandera en la que hacía referencia al orden de sus prioridades: «Gales, Golf, Madrid. In that order«. Recordar que el equipo por el que está contratado es por el club madrileño y no por su país. Y que anteponga sus aficiones personales como es el golf antes que su propio trabajo, denota su profesionalidad sobre el terreno de juego.

Se prepara de una manera exhaustiva para llevar lo más lejos posible a su combinado nacional, pero olvida quién le paga el sueldo, que no es otro que el conjunto merengue. El galés solo ha disputado cinco partidos esta temporada, anotando un único gol contra el Levante. Arrancó como titular los tres primeros partidos de Liga ante Alavés, Levante y Real Betis Balompié, pero desde septiembre comenzó en el banquillo con la vuelta de Marco Asensio.

Sin embargo, el extremo derecho a pierna cambiada da su mejor nivel con la selección de Gales, acudiendo a la llamada de su país, jugando 93 minutos ante Austria y anotando dos goles. Fueron los únicos tantos que marcó el equipo, que le dan la posibilidad para clasificarse para la final de la repesca del Mundial de Qatar que se celebra este mismo año. Gareth Bale es un auténtico héroe en su país, mientras que Carlo Ancelotti no apuesta por él porque no muestra el mismo interés en Madrid.