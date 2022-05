Marcelo logra su ansiado objetivo y Bale falta a la fiesta del Bernabéu

El Real Madrid consiguió su 35 título de Liga en un alirón con 17 puntos de ventaja sobre sus perseguidores tras golear por cuatro a cero al Español con un doblete de Rodrygo, un tanto de Marco Asensio y otro de Karim Benzema en el Estadio Santiago Bernabéu.Con este título, Marcelo logró su ansiado objetivo con el equipo blanco que es convertirse en el futbolista con más títulos en su palmarés en la historia del club merengue.

El jugador brasileño supera al mítico Paco Gento, recientemente fallecido el pasado mes de enero, al ostentar 24 títulos con los madrileños. El lateral izquierdo suma 15 años en la capital de España desde su llegada en el mercado de invierno en la temporada 2006/07, donde ganó este mismo torneo con Fabio Capello.

Además, otro récord que aparece tras la consecución al ser el equipo más regular de la temporada es que el entrenador Carlo Ancelotti consiguió su primera Liga en España. El técnico italiano había levantado una Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y una Copa Mundial de Clubes con los blancos, pero le faltaba para completar su palmarés en las dos etapas en el conjunto blanco.

Gareth Bale fue la gran ausencia de la celebración del trofeo que corresponde a la competición doméstica. El galés no acudió a la grada del coliseo blanco a ver el partido de sus compañeros ni visitó la estatua de Cibeles, por lo que no participó en los actos del club. La salida del galés es inminente del club de Chamartín, ya que termina contrato el próximo 30 de junio y no renovará junto a otros nombre como podrían ser Marcelo o Isco. El extremo lo explicó en sus redes sociales:

CAMPEONES 🏆💪🏼

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022