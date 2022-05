Nacho Tellado sobre sus polémicas con el VAR y ‘El Chiringuito’: «Todo es mentira»

Nacho Tellado fue el último invitado de ‘El VAR de Periodista Digital’ tras Tomás Roncero.

El también conocido como «El Arquitecto», se dio a conocer en el programa ‘Punto Pelota’, que después pasó a llamarse ‘El Chiringuito’.

Siempre dirigido por Josep Pedrerol, el ex-colaborador tuvo la idea de, gracias a sus amplios conocimientos sobre líneas y perspectivas, analizar las jugadas de posibles fueras de juego que se viven día tras día en el mundo del fútbol.

Sus comienzos analizando jugadas

«Yo las analizaba de una forma diferente a través de geometría descriptiva. Soy arquitecto y utilicé mis conocimientos para eso y dar otro enfoque al fútbol. Yo lo que no hago es desmantelar goles que da por válidos el VAR. En 2013 el VAR no existía y yo analizaba jugadas y las expresaba en la televisión. Por desgracia cuando apareció el VAR en 2018 mi etapa en la televisión se terminó con una polémica muy grande».

Su método, «demasiado parecido» al del VAR

«Yo exponía mi método. Que cuando aparece el VAR quizá se parezca demasiado al mío pero con matices. Su método se parece demasiado pero tiene muchos fallos. Yo creo que no es tanto el método, es mucho la destreza de cada uno también. Yo al final llevo pues desde el 2013 analizando jugadas y el VAR desde hace muy poco».

¿Con Nacho Tellado en el VAR iría mejor?

«No lo sé. Hay gente que me dice que en el Mundia de Globos que organizó Ibai había mucha gente que decía que era mejor el VAR de el Mundial de Globos que el de la UEFA -risas-. A mí lo que me gustaría es que me ayudaran aportar soluciones. Al final un arquitecto construye, no destruye».

Sus conversaciones con Tebas

«Fue en 2018 cuando demuestro que el VAR se equivoca. Yo estaba en mi casa y recibí una notificación por LinkedIn de que me añadió a su red de contactos. Entonces decidí escribirle para explicarle en qué fallaba el VAR como venía explicando en todos los lados pero ya está, no hubo más. Lo que sí es verdad y me pareció muy feo es que después salió Tebas diciendo mi nombre en las ruedas de prensa, en la radio… Ahí me empezó a oler muy mal la cosa».

Su polémico despido de ‘El Chiringuito’