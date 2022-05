‘El Chiringuito’: Cristóbal Soria se ‘da de bruces’ con la épica remontada del Real Madrid

La épica volvió a ser la protagonista en una de las noches más históricas, sin duda, del Santiago Bernabéu. Primero el PSG, posteriormente el Chelsea y, el último fue el aánchester City.

Y claro, esa épica provoca éxtasis, locura, delirio, arrebatos… y las celebraciones del segundo gol de Rodrygo -el 2 a 1 en el partido- que permitía al Madrid levantarse de un duro varapalo tras el gol de Mahrez es una muestra de todo ello.

Porque la historia se repite una vez más en la competición fetiche de los merengues. Ante el PSG, remontada. Ante el Chelsea, remontada. Y como no podía ser de otra manera, ante el City, remontada.

La historia del Real Madrid esta temporada en la Champions es tan perfecta que ni el mejor guión podría igualar las noches históricas que se han vivido en el Santiago Bernabéu.

Qué sentirá Guardiola cuando ve que, de poder ponerse 0 a 2 y sentenciar la eliminatoria -Mendy saca un balón debajo de la línea y Courtois realizó una parada salvadora-, de repente, por corazón y orgullo en apenas 2 minutos Rodrygo empata la eliminatoria en el descuento y te manda para la prórroga.

Lo que sí se sabe es lo que sintieron los madridistas. O por lo menos se intuye. Y es que, en ‘El Chiringuito’, los madridistas Javi Balboa y Óscar Pereiro fueron como una bala a celebrar el 2 a 1 en la cara de Cristóbal Soria.

El resultado: Cristóbal Soria acabó por los suelos porque, entre el éxtasis del gol y el alivio al sentir que había posibilidades de que el Real Madrid jugara la final de la Champions de París, o Pereiro o Balboa -no se ve del todo bien- empujaron al sevillano y antimadridista de su silla, lo que provocó su caída.

— Out of Context El Chiringuito (@elchiringuitooc) May 4, 2022