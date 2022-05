Mbappé desembarca, pero no se reunió con el Real Madrid

El futuro de Mbappé llega a su recta final después de que el Real Madrid levantara la Liga española y esté clasificado para la final de la Champions, que la disputará en París, misma ciudad en la que se encuentra su mayor sueño para que vista de blanco la próxima temporada.

Melchor Ruiz informó en el Partidazo de COPE que el Real Madrid no se reunió con el delantero del París Saint Germain ni tiene pensado reunirse en estos días en el que el jugador francés se quedará en la capital de España, más concretamente hasta el martes. El club blanco no anunciaría su llegada hasta el mes de julio si finalmente decide fichar por los madrileños.

El propio Kylian Mbappé subió una foto en su perfil de Instagram en sus redes sociales con Achraf con la palabra «off» después de que Javi Gómez publicara en las redes sociales de Tiempo de Juego la imagen del jugador con camiseta blanca y gorra negra bajándose de un coche para entrar en el restaurante.

Paco Hernández contó en el Larguero de la Cadena SER que el presidente Nasser Al-Khelaifi también se encuentra en Madrid en una reunión con la ECA para discernir cómo será el futuro de las competiciones europeas a partir del año 2024, donde se encontraba Miguel Ángel Gil Marín, vicepresidente del Atlético de Madrid. En esa cena, el jeque se encontró con cánticos sobre el futuro de Mbappé. En ese mismo programa, Javier Herráez explicó que el futbolista pasó por el hotel después dela comida con su compañero de equipo para salir a cenar con amigos.

No habrá movimientos hasta que el PSG no acabe la Ligue 1, a pesar de haberla ganado el pasado 23 de abril, según publica el diario Marca. Los franceses no terminarán el campeonato doméstico hasta el 21 de mayo, mientras que los merengues estarán centrados en otro asunto por esas fechas: una semana más tarde intentará coronarse como campeón de Europa. La primera semana de junio tras celebrar o lamentar la máxima competición continental puede ser el día de la consolidación.