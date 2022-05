El motivo por el que Haaland no fichó por el Real Madrid ni Barcelona

Erling Haaland es nuevo jugador del Manchester City de manera oficial. Sin embargo, el delantero noruego estuvo hasta el último momento pendiente de los equipos de la Liga española para elegir cuál sería su futuro la próxima temporada.

Kylian Mbappé es el objetivo número uno de Florentino Pérez, por lo que la hoja de ruta para el noruego era que llegara al Santiago Bernabéu un año después del francés, según cuenta el diario As. Sin embargo, el delantero no quería jugar un año más en la liga alemana y dejará la Bundesliga para descubrir Inglaterra, jugando en la Premier League.

El motivo más importante por el que no ha acabado fichando por el club madrileño es porque el goleador exigía una cláusula liberatoria a cambio de 150 millones de euros si al finalizar su segundo año se quería marchar del Real Madrid, algo que no ha gustado en la órbita madridista, según informó la Cadena Ser. Además, no el único equipo de España al que podría haber llegado antes de jugar en el equipo de Pep Guardiola, ya que Xavi Hernández reconoce que se reunió con el jugador en Múnich para fichar por el Fútbol Club Barcelona para este verano.

En el plano deportivo, el noruego arrastró hasta quince lesiones en los últimos cuatro años. Una cifra preocupante en las oficinas del club blanco tras los casos de Eden Hazard y Gareth Bale. Además, su posible fichaje no llega en una era de falta de gol, ya que esta temporada está sobresaliendo el Benzema más goleador y un Rodrygo y Vinicius que aportan muchos tantos a la delantera merengue. La buena situación de los merengues al ser campeones de Liga y finalistas de la Copa de Europa no hace imprescindible la llegada de dos de los futbolistas más codiciados en un único año.

Haaland ficha por el club eliminado en semifinales de Champions League por el equipo de Carlo Ancelotti con una épica remontada, cuya opción se ha impuesto a la del conjunto blanco y culé. El conjunto inglés está peleando con el Liverpool por levantar la Premier League.