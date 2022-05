Isco lanza una pulla a Ancelotti y su futuro en el Real Madrid

Marcelo cumple 34 años e Isco quiso felicitar al capitán del Real Madrid por su cumpleaños después de que el lateral izquierdo se convirtiera en el jugador con más títulos en la historia del club por delante de Gento tras ser campeón de Liga.

El mediapunta subió una fotografía en su historia de Instagram afirmando «feliz cumple leyenda. Me ha costado entrar encontrar foto de cuándo jugábamos«, lanzando un recado su entrenador Carlo Ancelotti por no jugar todo lo que le gustaría, tirando de ironía.

La imagen a la que se refiere es a la celebración de un gol del futbolista español junto con el brasileño y el colombiano James Rodríguez en el año 2017 en el Santiago Bernabéu. El mediocampista disputó 13 partidos en Liga, 3 en Copa del Rey y ninguno en Champions League, siendo la temporada que menos partidos ha jugado desde que llegó al club blanco.

El malagueño finaliza contrato el próximo 30 de junio y su futuro parece lejano de la capital de España y varios equipos se han interesado por el centrocampista para reforzar su plantilla la próxima temporada. Dos de los equipos que juegan en Primera división son rivales en su ciudad y se trata de Andalucía, la comunidad autónoma del jugador, encontrándose muy cerca de Arroyo de la Miel, donde nació y vive su familia.

El pasado mes de abril, el diario As publicó que el Real Betis Balompié tenía un acuerdo con Isco, donde el atacante cobraría más de 20 millones por dos temporadas, suponiendo el récord de sueldo del equipo y ganando diez millones de euros brutos por campaña, ya que Pellegrini se ha fijado en su calidad. Sin embargo, su vicepresidente José Miguel López Catalán aclaró en el Pelotazo de Canal Sur Radio que el club verdiblanco no hizo ninguna oferta: «El acuerdo el año que viene por esas cantidades es totalmente incierto. Puedo decir rotundamente que no ha hecho ninguna oferta de ninguna clase a Isco y menos de esas cantidades en las que además todo el mundo sabe que el Betis no se mueve ahora mismo, es algo completamente imposible».

Julen Lopetegui es otro enamorado de su juego. El entrenador del Sevilla Fútbol Club coincidió en su sexta temporada como merengue, así como en la selección española absoluta de fútbol y categorías inferiores del combinado nacional.»No oculto mi admiración por él porque es un grandísimo futbolista», explicó en El Larguero de la Cadena Ser en el mes de marzo.