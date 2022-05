Mbappé y el miedo de uno de sus compañeros del PSG con su futuro

El futuro de Kylian Mbappé se esclarecerá pronto y esta semana puede ser decisiva. El goleador del París Saint Germain tiene tomada su decisión y vestirá de blanco la próxima temporada, firmando por el Real Madrid de Florentino Pérez.

Veratti, compañero de equipo en el PSG, atendió a Le Parisien, donde habló del futuro del delantero francés: «Sea cual sea su decisión tendrá un impacto en el club. Mbappé es uno de los jugadores más importantes del planeta en este momento, así que todos queremos que se quede aquí. Pero cuando hablo con él, es más bien para reírme. En el fútbol, cuando tienes algo en mente, cuando una decisión está cerca, no hablas mucho de ello. Es su decisión, y la estoy esperando, como tú. Cuando estoy descansando y veo las notificaciones de que Kylian está en Madrid, me da dolor de estómago (risas). Aunque después me diga: «No te preocupes, estaba de vacaciones. Todos estamos esperando para averiguarlo».

El 28 de mayo podría ser la fecha en la que el goleador del París Saint Germain decidiera su futuro, ya que será el día en el que se incorporará a la concentración de Francia. En ese mismo momento, el equipo blanco jugará su último partido de la temporada para levantar la Copa de Europa frente al Liverpool

​La prensa francesa ve prácticamente imposible que Mbappé siga en el PSG la próxima temporada. Desde los medios galos se han resignado y así lo hacen saber. Goal France apunta a que el acuerdo con el Real Madrid está cerrado a un «99%», mientras que otros pesos pesados del periodismo francés como Le Parisien pide a los seguidores del PSG que vayan diciendo adiós a su estrella. «Se trata de decir un enorme gracias. Gracias por la alegría, por los goles y por los gestos sensacionales».

Según informan varios medios latinoamericanos, incluido ESPNFC, en el PSG ya se han resignado y dan por seguro que Mbappé va a salir del club para fichar por el Real Madrid. Sin embargo, aún queda muchos flecos contractuales por resolver. «Todavía hay algunos detalles por resolver entre la abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, y los campeones españoles, pero nada que impida que se concrete el trato, dijeron fuentes a ESPNFC».