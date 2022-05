Cambio radical en el futuro de Mbappé: su fichaje por el Real Madrid, más en duda que nunca

Es el fichaje -o no fichaje- que marcará un antes y después en la industria del deporte rey. El ‘Culebrón Mbappé’ se decidirá pronto, probablemente el próximo domingo 22 de mayo tal y como apunta el medio francés L’Equipe.

Con muchos capítulos y tras casi 5 temporadas, se pondrá punto y final a una saga que ha tenido y tiene enganchados a todos los miembros y aficionados al fútbol. Especialmente, a los involucrados: los madridistas y los parisinos.

Todo parecía indicar que estos últimos serían los damnificados, a favor de los primeros, que disfrutarían del bueno de Kylian los domingos en el Santiago Bernabéu. Pero, según apunta Marca, el jugador tras dar el ‘sí’ al Real Madrid, los blancos recibieron una llamada telefónica en la que añaden que Mbappé, actualmente, se lo está pensando.

Cuando parecía que lo que prevalecía en este fichaje era la voluntad del jugador de vestir la camiseta de sus sueños, las cantidades estratosféricas ofrecidas por el PSG -cuya fuente de ingresos vienen de Catar- hicieron dudar a la madre del futbolista y, quien sabe, si al delantero.

Porque de inicio, los acuerdos entre el jugador y el Real Madrid estaban más que pactados. Con una prima de fichaje superlativa que rondaba los 130 millones de euros, más unos derechos de imagen notablemente superior al 60% que pactó Florentino con Cristiano, parecía indicar que la decisión final era feliz para los madridistas.

Pero diferentes informaciones desde Francia han hecho que salten las alarmas en el Bernabéu, que empiezan a ver que el sueño puede convertirse en pesadilla.

Un periodista galo, Romain Molina exactamente, del ‘The Guardian’ o del ‘New York Times’, entre otros, cuyo prestigio aumentó cuando destapó todas las tramas de la UEFA y de la FIFA hace varios meses, publicó un tweet en la mañana del viernes 20 de mayo:

Money talks (and wins) 🇶🇦 — Romain Molina (@Romain_Molina) May 19, 2022

«El dinero habla (y gana)», seguido de la bandera de Catar. Esto dice Molina refiriéndose del tema Mbappé. Pero hay más. Josep Pedrerol, en la noche del jueves 19 de mayo, dijo en ‘El Chiringuito’ que «el Real Madrid es pesimista».https://youtu.be/hWwlpcHDFJw

⬜️ "El REAL MADRID es PESIMISTA" ⬜️ 🐢La exclusiva de @jpedrerol sobre el fichaje de Mbappé, en la portada de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/jhQQHivwWB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2022

Lo que está claro es que si finalmente el delantero francés no acaba jugando en el Real Madrid, los aficionados merengues no se lo perdonarán nunca. A pesar de que se ha ido cociendo a fuego lento, el fichaje de Mbappé no está ahora del todo asegurado.

Y eso preocupa al club, que esperan que el futbolista -que comunica tanto a PSG como al Real Madrid su decisión el próximo sábado-, elija los sueños antes que el dinero.