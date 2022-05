La «palabra» de Mbappé

Un tipo que no da cara y todo lo supedita a lo que haga y decida «su mamá», no vale un pimiento. Un hombre vale lo que vale su palabra. Sin excusas.

Nunca me gustaste. Eres muy bueno, sí, pero ya con 23 años nunca llegarás a la suela de los botines de Ronaldo (el gordito); ni a los de Ronaldo CR7. Y estás a años luz de Messi y Ronaldinho. Y eso lo sabes.

Jugar en la Ligue 1 de Francia no es lo mismo que hacerlo en la Liga Española o en la Premier. Allí sí se sabría tu verdadero potencial. Por eso no has dado el paso. Es más fácil meterle tres goles al Lens.

No vales para el Real Madrid. Siempre serás un ídolo local. Y, bueno, también tienes todo el derecho. ¡Que te vaya bonito!