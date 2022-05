Mbappé no fichó por el Real Madrid por la presión de Macron y Francia

Mbappé explicó el motivo por el que no fichó por el Real Madrid, renovando con el París Saint Germain hasta 2025. El delantero atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa tras la oficialidad de su continuidad en el PSG.

Entre los medios desplazados españoles hacia la capital francesa eligió el diario Marca para sincerarse: «He elegido quedarme en mi país porque soy francés y porque quiero estar en el nuevo proyecto del PSG. Conseguí ganar el Mundial en 2018 y espero ganar el segundo este año, aunque mi objetivo es ganar la Champions League». En cuanto a la traición con el equipo blanco, negaba haber llegado a tener ningún contrato y adelanta que tendrá una conversación con su compatriota y el que podría haber sido su pareja en la delantera en la capital de España: «Nunca he hablado de dinero con Florentino Pérez. Mi sueldo va a mi cuenta, pero no me importa, estoy aquí para ganar títulos. Cuando vaya a la selección de Francia le explicaré a Karim Benzema porque me he quedado«.

El ariete será uno de los pilares como representante a nivel nacional después de oficializando que se queda para relanzar su liga y para seguir siendo imagen de su selección, confirmando que no hace falta saliendo de su competición doméstica ni de su ciudad natal para triunfar en el fútbol a nivel mundial. Hubo esta cumbre cuando salió del Mónaco, marchándose al campeón de la Ligue 1 y ahora ocurrió algo parecido. El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, le pidió y le aconsejó que continuara en el equipo de Nasser Al-Khelaifi, siendo una de las partes involucradas en la negociación de su renovación, ejerciendo presión para que no se marchara a la Liga española y así promocionar el atractivo de Francia y su imagen de marca, así como mantener una relación comercial satisfactoria con Qatar, según contó Le Parisien.

Sin embargo, el jugador no cierra la puerta para el futuro, cuando concluya su contrato en tres años.El ariete asistirá a la final de la UEFA Champions League, donde apoyará al equipo blanco, a pesar de que el Liverpool también se interesó en su fichaje. Kylian lo aclaró rompiendo su silencio en sus redes sociales.