Vinicius da la clave de esta temporada y Modric asegura su continuidad en el Real Madrid

El Real Madrid jugará la final de la UEFA Champions League contra el Liverpool, tras eliminar al Manchester City en las semifinales de la máxima competición europea. El partido se celebrará el próximo 28 de mayo en París, pero los jugadores más importantes del equipo blanco fueron entrevistados previo al choque trascendental.

Vinicius dió la clave para que en esta temporada el equipo blanco ganara la Liga hace un mes y juegue el sábado la final de la Champions League: «La llegada de Camavinga y David Alaba nos ha unido y por eso estamos en una final más», contó a Manu Carreño en El Larguero de la Cadena Ser. También confirmó que su conexión con el delantero blanco es estupenda: «Estoy muy contento con Karim, me da muchos cariños y consejos. Benzema es una leyenda y el mejor del mundo porque está cerca de ganar su quinta Copa de Europa y el Balón de Oro. Ojalá le pueda asistir en el gol que nos dé el trofeo y le permita superar a Raúl González Blanco». También elogió a Carlo Ancelotti: «Habla mucho con Militao, Rodrygo y conmigo. Siempre estamos juntos y nos da tranquilidad y cariño».

Luka Modric aseguró que «todavía no he renovado mi contrato, pero no voy a hacer un Mbappé y espero que el club no me lo haga a mí«, explicó en una entrevista a Juanma Castaño en El Partidazo de Cope. El mediocentro croata firmará su nueva renovación con el conjunto madrileño después de la final de la UCL hasta el año 2023, según detalla el periodista Fabrizio Romano. También alabó a Carletto, describiéndolo como uno de los mejores de la historia: «Lo mejor de Carlo Ancelotti es cómo cuida a los jugadores y cómo habla con nosotros. Es un entrenador top«. Tuvo tiempo para defender para defender a su compañero como merengue y de vestuario en el Tottenham: «Gareth Bale fue muy importante en el equipo. No se puede olvidar las cosas grandes que ha hecho en el Santiago Bernabéu. El último año no ha sido el mejor para él«.

Karim Benzema garantizó su amor por el club merengue a Josep Pedrerol en El Chiringuito de Jugones: “Amo mucho al Real Madrid porque es el mejor equipo del mundo. Florentino Pérez estuvo conmigo desde que llegué. La visita del presidente a mi casa fue especial porque siempre tuvo confianza en mí». Pidió tranquilidad a los madridistas, consolidando que se quiere retirar en Chamartín: “Quiero retirarme aquí sí o sí porque no veo que haya otro club que me dé lo mismo. Para mi Madrid es Madrid. Tengo un año más y no sé cuándo renovaré”. De cara a las épicas remontadas en esta edición de la Champions, aclaró que “el ADN blanco es nunca bajar los brazos en partidos como el de París Saint Germain, Chelsea o Manchester City en el Santigo Bernabéu». Sobre la posibilidad de ser el próximo mejor del mundo, declaró que “no me veo diciendo que voy a ganar el Balón de Oro, pero desde que llegué a la capital de España pensé en qué puedo hacer para estar entre los mejores jugadores”

Dani Ceballos expuso los motivos por los que dejó el Real Betis Balompié a Raúl Varela en el programa A Diario de Radio Marca: «Sigo manteniendo mi palabra, mi amor por el Betis es incondicional. En su día me fui porque no había proyecto deportivo y el equipo luchaba por no bajar a Segunda división. No hay nada hablado para el futuro».