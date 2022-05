Asensio y el título que «no cambiaría por nada en el mundo»: no es la Champions

Marco Asensio levantó su tercera Champions League en París jugando la fase de grupos, la eliminatoria contra el PSG de octavos de final como titular y la remontada contra el Manchester City como suplente en las semifinales, quedándose en el banquillo contra el Liverpool.

El extremo del equipo blanco habló desde un coche para los medios oficiales de la RFEF: «Como todo pasa tan rápido, a veces hay que parar a pensar y reflexionar. A pensar en todo lo que estoy consiguiendo a nivel profesional. Es algo tremendo tener tres UEFA Champions League. Cuando llegué al Real Madrid nunca lo hubiese imaginado. Es algo muy especial y que se vive de manera muy distinta en el club donde estoy. Una Copa de Europa más, he disfrutado muchísimo y no me quiero quedar aquí. Quiero más. Intento disfrutar de cada título al máximo porque nunca se sabe cuándo es la última y lo valoro y lo enfoco de esa manera».

«Hay muchos jugadores de ese talento y de esa calidad en la selección española. Y eso habla bien de la competencia que hay, que es muy buena, el intentar poner las cosas difíciles al entrenador, a Luis Enrique, para que cada convocatoria sea tan disputada. En mi caso, trabajaré al máximo. Tengo la máxima ilusión de volver a la selección española de fútbol, estoy muy contento y muy feliz porque es especial para mí jugar con España y esperemos dar el máximo para poder ganar todos los partidos de esta concentración», declaró el balear.

El atacante tiene la mente en Portugal, jugando el próximo jueves en la casa del Real Betis Balompié, el Estadio Benito Villamarín: “Tenemos cuatro partidos oficiales que nos van a servir para preparar muy bien el Mundial de Qatar de este año, ya que jugamos contra rivales fuertes, y en mi caso estoy al cien por cien, estoy con muchas ganas de poder aportar a la Real Federación Española de Fútbol y de poder hacer bien las cosas para poder volver en la próxima convocatoria”.

El jugador de la selección española tiene la ilusión de ganar el Mundial: “En ese tipo de torneos podemos dar muchas alegrías a la gente y es algo muy especial el poder hacer feliz a todos los españoles. Qué ganemos un partido y que al día siguiente puedan ir a trabajar contentos, puedan hablar del encuentro y que hemos conseguido algo importante para nuestro país. Todo eso supone disputarla y aspirar a poder ganar una Copa del Mundo. Me encantaría poder ganar un campeonato con la RFEF, ya que lo he podido vivir en categorías inferiores y es algo que no cambiaría por nada en el mundo”. Lucho le dió la enhorabuena cuando se reencontró con él en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a lo que el futbolista mallorquín contestó “muchas gracias”, esbozando una sonrisa.