Lambán ‘tapona’ el triple que se tiró «el catalán Pau Gasol» contra Aragón tras el batacazo de los JJOO de Invierno

Pau Gasol es el mejor jugador español de la historia del baloncesto. El exjugador de los Lakers y del Barcelona habló el pasado miércoles 22 de junio tras el proyecto fallido de España para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030.

Y es que, el COE (Comité Olímpico Español) emitió un comunicado el pasado martes 21 de junio en el que anunciaba de manera oficial que el proyecto se detenía tras no haber acuerdo entre Aragón y Cataluña.

¿El problema? Por motivos políticos y no deportivos. Porque el proyecto ya había quedado cerrado en la Comisión Técnica por parte de ambos. Pau, retirado en octubre del 2021, achaca a Aragón que politizó el proyecto cuando presentó en la Ciudad Condal la decimoctava edición de la Pau Gasol Academy by Santander:

«Es una lástima porque era una oportunidad de mandar un mensaje de candidatura conjunta, que tenía un valor importante de que el deporte une. Al final no ha sido así y es una lástima. Es una decisión acertada porque se ha intentado politizar desde la parte de Aragón. Cataluña, según palabras del propio Alejandro Blanco, ha tenido un comportamiento ejemplar y la otra parte no ha seguido la misma línea y por eso la candidatura ha caído».

Pero la ‘Guerra Aragón-Cataluña’ no acabaría ahí, pues, tras estas declaraciones, Lambán no tardó en darle réplica. Lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter, donde dijo:

«El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo«.

Este tweet causó mucha polémica en las redes y, por ello, el máximo representante de Aragón aclaró dos cosas:

«Me sorprenden algunos comentarios a este tuit. Por aclarar las cosas: 1. A mi no me molesta que me llamen el ‘aragonés Lambán‘. Me enorgullece. 2. Al hablar de que “en este caso ha sido un aliado del independentismo”, me refiero al COE, no a Pau Gasol»

Además, Lambán también confirmó en un tweet que Aragón se presentará de nuevo como candidata a los Juegos Olímpicos de Invierno, pero a los del año 2034, además de arremeter duramente contra el independentismo y contra Alejandro Blanco -presidente del COE-:

«Por defender el interés de #Aragon, estoy recibiendo una avalancha de insultos y descalificaciones del presidente del COE y del independentismo. Pero lo cierto es que el Gobierno de Aragón es el único que buscó un acuerdo hasta el último momento y va a seguir haciéndolo de cara a 2034″.

Independientemente de las claras discrepancias entre Aragón y Cataluña, y por ende entre Lambán y Gasol, los Pirineos no será el destino de miles de deportistas de talla mundial.