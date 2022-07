El exsocialista José Luis Balbás amarga el futuro a Pedro Sánchez: ¡Su gestión es salvajemente mentirosa!

José Luis Balbás es un exsocialista que tuvo un papel clave en el 2000 por promocionar a Zapatero como secretario general del PSOE. Balbás también es un empresario y un excelente analista político y, por esto último, visitó el programa de PD ‘La Segunda Dosis’:

Alfonso Rojo: Balbás, como experto analista, qué piensa de las encuestas que han salido y que pronostican una catástrofe de toda la izquierda en cuanto se celebren elecciones.

J.L.B: Yo creo que por encima del 80% es mayoría absoluta de la derecha. Del PP y de VOX porque está fuera de límites la gestión del gobierno de Sánchez porque gestiona muy mal. Solamente se basa en unos medios de comunicación absolutamente topados y pagados.

Se dan unas subvenciones de unas cantidades de dinero, entre 2.000 y 3.000 millones entre públicas y privadas que no aportan nada porque ¡todo es mentira! Eso los españoles lo hemos visto.

Los jóvenes y medianos ya ni ven esas televisiones. Y declaraciones que sólo hay que ver las que hizo en el País Vasco el pasado fin de semana haciendo el ridículo y mintiendo todo el rato con lo de Bildu. El daño que está haciendo este gobierno a la economía y a la Hacienda es tan tremendo que se habla de más de 60.000 millones al año. Hace el ridículo continuamente, con las pymes, con todo.

A.R: ¿Pero qué es lo que más está penalizando a Sánchez y a este gobierno?

J.L.B: Lo fundamental, es la economía. Este es un gobierno que no defiende los intereses de los españoles, defiende los de terceros. De los de otras empresas, del gas, de la banca y al final es la gente quien lo paga. De los 27 de la UE seguimos estando el último. El 27 detrás de Grecia. No tenemos ni presupuesto.

Tenemos un turismo fastuoso y un país con empresarios increíbles que sin financiación y con banca de monopolio, que aquí hay cinco bancos nada más, es tremendo. Sin pymes ni empresas medianas… es que hay muy pocas porque las están machacando. Es una mala gestión económica porque no es suficiente.

A.R: El gobierno sostiene que tenemos un verano estupendo en turismo, que las cifras de paro son muy buenas… ¿mienten o manipulan la información o es que no se enteran?

J.L.B: Enterarse se enteran y tienen intereses distintos a los del propio país. La mitad del gobierno no sé con quién está. El daño que hemos hecho con la operación Argelia y Marruecos yo calculo que son entre 7.000-10.000 millones de euros por la pérdida de las inversiones de miles de millones que teníamos.

Hoy estamos exportando gas natural licuado de Argelia el 25% ¡y el 25% de Rusia! Porque en definitiva, Rusia va a iniciar una recesión salvaje que cómo nos pille… Ya lo está pagando Alemania.

A.R: ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Adelantará elecciones Pedro Sánchez?

J.L.B: No se va a intentar mover aunque es catastrófico. La mentira no es un instrumento permanente, aunque tengas todas las televisiones compradas y te cueste cientos de millones. No son periodistas independientes, son sectarios. Pero tú eres el 27 en crecimiento de toda Europa, en empleo… y sólo somos 27. Es decir, somos el último.