Tour de Francia: El auténtico revolcón que se está llevando Enric Mas por su falta de autocrítica tras el desastre en la segunda etapa alpina

Era el día perfecto para ver el nivel real de los corredores, sus posibilidades y las aspiraciones de los mismos y sus equipos en este Tour de Francia. Este es el torneo más importante para los ciclistas y, desgraciadamente, se puede confirmar que los españoles no están para competir con los más grandes.

La época dorada del ciclismo español no duró mucho, pero se disfrutó. La ‘Era Contador’ es la más importante de la historia reciente. Alberto Contador consiguió entre 2007 y 2010 coronarse como el rey de Francia tras ganar el tour francés en tres ocasiones: en 2007, en 2009 y en 2010 (y en el 2008 porque su equipo no fue invitado, que si no…).

Actualmente, los españoles amantes del ciclismo creen que uno de los mejores representantes de nuestro país es Enric Mas. El balear llegaba a esta segunda semana de carrera muy motivado, con ganas de hacer un buen papel y a poco más de medio minuto del tan ansiado podio.

Tan sólo falló el día de Copenhague, en la contrarreloj inaugural, y avisaba en la jornada de descanso. «Para ir al podio, hay que jugar al ataque«, dijo Mas. Pero, a la hora de la verdad, el líder de Movistar llegó a los Alpes y el cuerpo no respondió como hubiese querido:

Enric llegó en la 15ª posición, a 8:08 de Vingegaard, y ahora es décimo en la general, a 9:29 del danés y a más de siete minutos del podio que actualmente marca Tadej Pogacar, tercero. Tanto corredor como equipo tienen una nueva situación de carrera por delante que la prevista inicialmente.

«Hay que hablar y ver mañana. Es un día nuevo (con la llegada al Alpe d’Huez). Hoy es un día para aprender y mejorar. Mucha gente ha tenido mal día, otros han tenido bueno, yo he sido de los malos. Mañana será otro día. Vamos a descansar y veremos qué tal. A por ello», añadió Enric.

Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el balear publicó un tuit, criticado por muchos de sus seguidores por su falta de autocrítica y valentía a la hora de atacar:

El balear ‘echaba’ todas las culpas a haber tenido un mal día, pero los usuarios fueron más allá:

Lo siento Enric,pero te vas a quedar en promesa y + si sigues el rollo del movistar y el nucleo duro q ya se les ha pasado el arroz.habría q hacer una gran limpia.te han endiosado y no haces autocrítica,solo pones https://t.co/advnsUs6ea muy duro deporte ¡Échale🥚 y ataca mañana!

Después de lo de hoy hay mucho que reflexionar,desde que estas en movistar no has mejorado en nada, es que hasta las cronos son mucho peores que cuando estabas en quick step,mala preparación, mal equipo y director penoso desde hace años además

Siempre he apoyado al Movistar y a Enric, pero todo aficionado no vine de la ilusión para siempre. Debemos reconocer que no estamos para ganar grandes vueltas ni podium en el tour. Quizá reflexionar y montar un equipo para ganar alguna etapa.

