El ‘streamer’ Ibai Llanos quiere trabajar en el Real Madrid

Ibai Llanos habló sobre su amor por el equipo de Florentino Pérez y su relación con el equipo merengue en los últimos años:

«Ahora mismo con el Real Madrid tengo mejor relación que nunca. El problema principal que tenía es que empecé un proyecto con Gerard Piqué, vivo en Barcelona y siempre se me ha visto muy vinculado con los jugadores del Barça, también por la cena con Messi, pero siempre he sido del equipo madrileño y los que me conocen desde muy pequeñito lo saben».

«Nunca había contado el conjunto madridista conmigo para nada, últimamente esto está cambiando y estoy muy agradecido porque es un club que obviamente le tengo muchísimo cariño. Si en algún momento se diese la oportunidad, ya no de comentar los partidos, pero sí de hacer algún tipo de colaboración, yo estaría dispuesto«.

El streamer español atendió una entrevista al diario Marca, donde se confesó como «un loco del deporte, aunque no lo parezca físicamente, que desde pequeño me ha encantado tanto practicarlo como vivirlo y narrarlo. Se ha convertido incluso en parte de mi profesión. He estado en charlas o tertulias deportivas y he narrado algún partido de fútbol. Creo que podía haber sido un camino que podría haber tomado, aunque finalmente tomé otro, pero soy un apasionado del deporte en todos los sentidos».

El periódico deportivo le dedicó una portada especial titulada «Don Ibai: el nuevo king del boxeo», haciendo referencia a la Velada 2 organizado y emitido en su canal de Twitch:

«Es el evento que más me ha costado planificar tanto a nivel organizativo como a nivel económico. También es normal si tú te quieres superar cada año y eres más ambicioso. Los 90% de los boxeadores que participaron querían desde un inicio, por lo que no hizo falta ningún tipo de negociación«.