Un íntimo de Piqué cuenta la verdad de su adiós y da un vuelco a todo: bombazo sobre Shakira

Tal y como les hemos venido contando desde este pasado jueves 3 de noviembre en Periodista Digital, el todavía capitán del FC Barcelona, Gerard Piqué, juega este sábado su último partido como futbolista profesional tras anunciar su retirada a través de su perfil de Twitter.

Tras anunciarse su adiós, cuando todavía le quedaba año y medio de contrato con su club, han sido miles de reacciones y cientos de comentarios valorando no solo el anuncio de marcha sino también su dilatada y exitosa carrera profesional.

Lógicamente, muchos seguidores de Piqué e incluso compañeros de profesión no se explican que haya dejado el fútbol a mitad de temporada y este hecho ha abonado el terreno para las especulaciones, en un año además en el que se ha conocido su ruptura matrimonial con su hasta ahora esposa y madre de sus dos hijos, la cantante colombiana Shakira.

Una de las personas que mejor conoce al central del FC Barcelona es el periodista catalán, y amigo íntimo de Gerard, Jordi Bastè. El locutor ha dado las claves de la renuncia de Piqué en la independentista emisora de radio RAC1 y hay alguna bomba relacionada precisamente con su actual situación sentimental.

Así, cuenta el portal El Nacional, la primera clave, la decepción con Xavi, amigo suyo cuando eran jugadores, alejados ahora que uno entrena al otro: «Venía Gerard la temporada pasada de jugar lesionado, como en Getafe, Xavi le había pedido que por la importancia del partido estuviera al once titular. Es cierto que Xavi le dijo que en principio no contaba con él a final de la temporada pasada, tan cierto como que Piqué le respondió que lucharía por demostrarle que se ganaría un lugar. Y no ha sido así, hasta el punto de una humillación que llegó al partido en Valencia, cuando incluso los técnicos prefirieron, ante la lesión de Kessié, apostar por Marcos Alonso de central.». Piqué se siente humillado por Xavi.

Segunda razón, narra el citado medio, la decepción con Joan Laporta. Basté asegura que «Ni Laporta sabía nada del vídeo, ni del adiós ni de la fecha. De Laporta a Piqué le dolió que lo señalara en la última asamblea de compromisarios». El presidente dijo que Piqué, entre otros, tenía un sueldo desorbitado, fuera de mercado, que intentaron una rebaja salarial y no fue posible.

Y tercera razón, extradeportiva, la decepción con Shakira. Aquí el locutor más escuchado de Catalunya se muestra cauto pero dispara una frase letal:

«Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal».

Basté sabe cosas pero no las puede decir. Sólo avisa de que sobre Shakira, «quizás es justo al revés de cómo se ha explicado». Cada uno que lo interprete, pero es una bomba. Se ha explicado que la causa de la separación es que Piqué es infiel y se enamora de Clara Chía. Quizás la infidelidad la cometió antes Shakira. Piqué algún día lo explicará.

“Quizás es Shakira quien quería el divorcio y no Piqué, quizás es él quien quiere marcharse de Barcelona con los niños, Milan y Sasha, quizás es Shakira quien le pone cuernos y él entonces se siente libre para salir con Clara Chía”, explica El Nacional.