Juan Martos, la despida soñada tras una vida en el ring y 4 bocas que alimentar

Son 42 años los que le contemplan y mucho camino recorrido no solo en el mundo de las artes marciales, también en vivencias personales que dejan mella. A él, Juan Martos, la vida le ha recompensado con cuatro hijos que endulzan (o suavizan) la dureza de una larga trayectoria dejándose la piel en el ring…

Así es, el afamado kickboxer catalán Juan ‘la avispa’ Martos cerrará con broche de oro su carrera a los cuarenta y dos años de edad en la cuarta edición del evento FIGHT NIGHT IV por todo lo alto el próximo 3 de Diciembre. La organización y promotores de esta gran velada, la cual volverá a celebrarse en tierras toledanas, en Añover de Tajo,

Allí todo estaré listo para que Martos (seis veces campeón de España y bicampeón mundial) en su combate número 104 clausure lo que ha sido una exitosa trayectoria pugilística internacional, una experiencia de 25 años.

Según explican a Periodista Digital fuentes de la organización, este combate de alto voltaje -pactado a un 5×3 en la categoría del peso superligero- tendrá como aliciente la disputa del prestigioso cinturón europeo ISKA (International Sport Karate Association). Juan Martos tendrá de contrincante a un duro rival, el experimentado púgil especializado en boxeo tailandés, Pedro Ruiz, campeón de España WBC en la división de muay-thai.

Con 42 años, exigentes entrenamientos y 104 combates, Martos ha tenido tiempo para formar una familia, casado y padre de cuatro hijos no ha dejado de lado una preparación exigente que le ha traído excelentes resultados sobre el ring.

Juan Martos explica a PD que «entreno dos sesiones al día que divido en acondicionamiento físico y trabajo técnico. Siempre he sido muy riguroso con la dieta y la alimentación para dar el peso perfecto. Es un honor poder enfrentarme a un rival de primer nivel como Pedro Ruiz, pero por un momento que nadie piense que la edad en este caso es un handicap, en mi caso los 42 tacos son los nuevos veinte…».

Los organizadores han seleccionado la afamada discoteca TIFFANY´S THE CLUB de Madrid para realizar el pesaje. Su propietario Edu Benito,gran aficionado a los deportes de contacto, colabora aportando un plus más de prestigio permitiendo que el pesaje de los luchadores se lleve a cabo en sus instalaciones el 2 de diciembre.

Para esta nueva entrega de FIGHT NIGHT IV, Antonio Esteve Iñigo ‘Toñin’ y Antonio Ricobaldi ‘Toni’ de UNLIMITED GLOBAL CHALLENGERS, vuelven a colaborar y a dejar patente que ambos son los promotores, managers y organizadores de moda, Apuestan por la calidad, las nuevas tecnologías y la inversión en los recursos humanos.

El protagonista de la velada así se lo reconoce: “Quiero agradecer a Toñin y Toni el gran esfuerzo realizado para que este título europeo se haya podido disputar en España y en el último combate de mi carrera. Sé de buena tinta que no ha sido fácil. Deseo mandarle un saludo a toda España, a los aficionados y transmitirles a todos los españoles que si logro ganar este combate todos sin exclusión, todo el país será campeón de Europa”, dice con emoción Juan Martos.