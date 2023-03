El Real Madrid «cayó en la trampa del Barça»: ni un tiro a puerta en los 90 minutos

El primer Clásico de este mes de marzo (quedan otros dos) se saldó con victoria azulgrana en territorio merengue.

El equipo de Xavi, plantado en zona de tres cuartos de campo, con una línea de cinco y hasta seis defensa para tratar de parar al Madrid en ataque, cosa que consiguió, le valió con un autogol de Militao, para afrontar la vuelta, que será dentro de tres semanas, con ventaja y en su campo, el Spotify Camp Nou.

El youtuber y tuitero aficionado al Real Madrid, Pepe Kollins (aunque en realidad se llama Javier Alberdi) visitó ‘El VAR de PD’ donde analizó el Clásico y, además, pidió refuerzos de cara al próximo mercado veraniego por el fondo de armario de la plantilla de Ancelotti.

«En cierto sentido, el Madrid cayó en la trampa del Barça porque controló el balón pero sin profundidad. Fue la primera vez en la historia que no tira a puerta en el Bernabéu. Y en parte por culpa del Madrid. Ellos sí que es cierto que defendieron muy bien, algo sorprendente debido a su ideología futbolística, pero Ancelotti no supo encontrar solución», decía Pepe Kollins.

Detalló sobre el ataque con tan pocas soluciones cuando a Vinícius no le salen las cosas: «Es que Vinícius se enfrenta a tres rivales. A su lateral, al que debería de seguir al lateral del Madrid y al que debería estar con Benzema. Si es que es imposible».

Además, se mostró bastante sorprendente sobre los cambios llevado a cabo por Ancelotti, especialmente Ceballos: «No comprendo que no juegue porque es el centrocampista más en forma del Madrid. Apuesta por Modric y Kroos que no pueden jugar más veces juntos. Y añado a Benzema, porque cada vez están más tiesos».

«El Madrid necesita un delantero porque Benzema no está. Y Alvaro Rodríguez tiene que ser el tercer delantero. Luego dos laterales porque no tiene. Nacho no es lateral. Y Ojalá se de un medio como Bellingham, pero está complicado yo creo. Pero lo prioritario es un delantero suplente, y dos laterales. Y si se puede centrocampista de élite. Además, creo que Ancelotti no va a seguir. Me gustaría como recambio Xabi Alonso, que es de la casa y conoce la idiosincrasia del club. Es que el Madrid necesita un recambio que de posibilidades a estos jugadores jóvenes que tenemos. Pero el que creo que puede ser es Pochettino porque pega con lo que quieren los dirigentes».