Dos expresidentes del Barça justifican de manera bochornosa los pagos a Negreira y Laporta revienta contra los «sinvergüenzas»

Es una vergüenza absoluta.

Con la que esta cayendo en el Barça por pagar, hasta donde se sabe, casi siete millones de euros a Enríquez Negreira, ex vicepresidente del CTA, dos de los presidentes de la entidad azulgrana que dieron el visto bueno a estos chanchullos, como son Sandro Rosell y Josep MaríaBartomeu, justifican, según lo publicado por El Mundo, de una manera muy dudosa, la relación contractual porque «pagábamos en defensa propia».

Pero no solo eso. También, según siempre lo publicado por dicho diario, tanto Rosell y Bartomeu ocultaron al resto de sus directivos y buena parte de sus ejecutivos estos pagos «para protegerles». Pero, ¿no se supone que no hay ninguna prueba que indique que esta relación Barça-Negreira influyera directamente en los arbitrajes con el conjunto culé? Entonces, de qué hay que proteger. Si todo, según intentan vender -y cada vez menos lo compran- era legal. Si todo eran «asesoramientos técnicos».

La 'justificación' de los ex presidentes y ex directivos del Barça por el 'caso Negreira': ''Pagábamos en defensa propia porque los árbitros ayudaban al Real Madrid”. Antiguos cargos piden explicaciones y les responden: “Os lo ocultamos para protegeros”. https://t.co/4ShP7Khk3F — Esteban Urreiztieta (@eurreiztieta) March 13, 2023

Este ha sido el argumento que han recibido durante las últimas semanas algunos ex altos cargos del Barcelona al pedir explicaciones por los pagos sistematizados al ex número dos del estamento arbitral. Algunos de ellos añaden, además, que no rompieron antes con Negreira porque su vinculación era la de un «chantaje permanente». Pues, para haber sido un supuesto chantaje, qué casualidad que el Barça dejase de pagar a Negreira en 2018 cuando dejó de formar parte del CTA.

Estas conversaciones desveladas por el medio de comunicación van de la mano con la declaración de Enríquez Negreira a la Fiscalía, en la que desveló que los pagos del Barcelona buscaban «garantizar la neutralidad» en los arbitrajes puesto a que Rosell y Bartomeu estaban convencidos de que existía una tendencia arbitral encaminada a favorecer al Real Madrid.

Laporta, a punto de llorar, ataca: «Quiero enfrentarme a esos sinvergüenzas»

A todo esto, y tras saber que el Real Madrid confirmó que se personará contra el Barça por el Caso Negreira, además del Consejo Superior de Deportes (CSD) que lo confirmó más tarde el presidente José Manuel Franco, la RFEF y los 40 clubes restantes de LaLiga, todavía seguimos esperando la rueda de prensa de Joan Laporta con respecto al caso tal y como anunció que haría hace tiempo.

Eso sí, se muestra amenazante y alza la voz contra lo que él considera «sinvergüenzas que están manchando el club»:

«El Barça es un club con valores. Utilizamos la palabra valores no para quedar bien, sino porque realmente los valores son una parte fundamental, fundamental, de nuestro modelo de excelencia deportiva. Y es por eso que el Barça es admirado y reconocido en todo el mundo. También pasa que algunos, motivados por la envidia, intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe«, agregó.

Ya en la parte final de su discurso, y a punto de llorar, Laporta dejó un contundente aviso a navegantes: «No penséis que me emociono por debilidad, me emociono porque tengo muchas ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo. Que nadie se piense que es por debilidad».