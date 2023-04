EN DIRECTO / Rueda de prensa de Laporta, con el Barça en el precipicio por el ‘Caso Negreira’

Bienvenidos a la retransmisión en directo de la comparecencia de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que responderá a las preguntas realizadas por los periodistas sobre el ‘Caso Negreira’. Empezará, si la cosa no se retrasa, a las 11.00 de la mañana.

Veremos cómo Laporta defiende la postura del club sobre por qué el conjunto azulgrana pagó más de 7 millones de euros al exvicepresidente del CTA durante 17 años y cómo responde a las preguntas claves.

Hay un total de 110 periodistas acreditados de 70 medios de comunicación, más que en la rueda de prensa de despedida de Leo Messi.

10:57- Arranca en breves la rueda de prensa

Informan que en nada Laporta saldrá a dar explicaciones. Durará aproximadamente dos horas. La gente que está en el Auditori 1899, lugar de la conferencia, expectante.

10.59- Sale Laporta a la palestra

Comienza la rueda de prensa. «Como máximo representante del FC Barcelona, me dirijo a los aficionados del Barça y la opinión pública para dar explicaciones sobre el ‘caso Negreira’. Es un tema que requiere una profunda reflexión por la polémica que ha generado. El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio por unas conclusiones difamatorias que nada tienen que ver con la realidad. A lo largo de nuestros 123 años, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo. Hemos aportado mucho al fútbol y al deporte. Hemos ganado durante décadas y seguimos ganando gracias al esfuerzo, el conocimiento y el talento de nuestros jugadores, técnicos y trabajadores».

11.05- Defiende los «valores» del Barça

«El Barça es una entidad aglutinadora de valores. Nos gusta ganar, pero somos de una forma que nos gusta el ‘cómo’. Queremos ganar jugando bien y no por ayudas arbitrales. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça continúe siendo una institución de referencia del deporte mundial y que sea querido por millones de catalanes y personas del resto del mundo».

11.10- Laporta se lava las manos y señala a…

«Ya dije cuando salió el ‘caso Negreira’ que no era casualidad. Encargué a los profesionales de Compliance y a un despacho externo que elaborasen un informe. Ahora tengo más información y ya puedo afirmar que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva. La agencia tributaria no ha podido demostrar que los pagos realizados hayan podido afectar a algún resultado. Y no lo han podido demostrar porque no era era posible. La Agencia Tributaria envió un escrito a Fiscalía que no podía demostrar que los pagos a empresas relacionadas con el señor Negreira influían en el resultado de algún partido. No quiero ser esquivo del objeto de la polémica. El objeto es el asesoramiento técnico de alguien que ha tenido una trayectoria en el fútbol. El asesoramiento no constituye ningún tipo de falta o de falta penal».

11.12- Laporta se victimiza

«Los pagos están reflejados en la contabilidad del club. Fuimos transparentes. El Barça sería víctima y no responsable de ningún delito. Es importante manifestarlo. Dentro de la Fiscalía también parece que trabajan en ese sentido. El Barça sería persona perjudicada. Desde 2016, el Barça tiene un departamento de Compilance. Lo que me da confianza es que estos profesionales hicieran su trabajo. Este departamento trata de detectar posibles conductas irregulares dentro de la entidad. Bajo mi presidencia hemos reforzado este área siguiendo las líneas marcadas por la jurisprudencia más reciente en este campo. Hemos dotado a este área de más recursos».

11.15- Se muestra orgulloso de su gestión colocándose chapitas en el pecho

«Bajo mi presidencia, el FC Barcelona ha reforzado el área de Compliance dotándola de más recursos técnicos y humanos para que puedan llevar a cabo sus funciones, como detectar actuaciones sospechosas. Por el ‘caso Negreira’ pedimos la investigación interna que Compliance encargó a una empresa externa y estas son las conclusiones del informe preliminar». En la pantalla aparece el informe.

11.17 Laporta saca una carpeta con informes

«Las conclusiones preeliminares del informe son «De acuerdo a los hechos acreditados no se han identificado conductas con relevancia penal relacionas con el delito de corrupción deportiva ni han indicio de afectación al fair play de la competición ni hay criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno. Se trata de servicios de asesoramiento deportiva. Hay evidencias de la prestación de los servicios y documentación oficial. Hay 629 informes técnicos arbitrales, 43 CDs y 4 informes diversos… y eso que la documentación se destruye cada cinco años».

(Joan Laporta ha leído las conclusiones y muestra las carpetas presentes en las que tiene los informes que Negreira enviaba al club. Muestra un ejemplo con CD donde hay vídeos relacionados con los informes).

11.21- Vuelve a victimizarse y pide que dejen trabajar a la justicia

«Este informe está hecho por un despacho de máxima transparencia e independencia. Es importante dejar trabajar a la justicia. Tenemos la intención de colaborar y respetarlo para poder esclarecer estos hechos. Nos interesa para que al Barça se le pueda eximir de cualquier responsabilidad penal. No se puede condenar antes de que los afectados hayan podido ser juzgados. Vivimos en un estado de derecho y que entre las garantías más básicos está el principio de la presunción de inocencia que el Barça no ha tenido a nivel mediático. El Barça ha sido condenado a un linchamiento mediático sin juicio.

11.23- Señala a Tebas

Como presidente del Barcelona, exijo la máxima responsabilidad a las entidades que regulan el fútbol y a ciertos medios. Os exijo y pido la máxima responsabilidad. Este linchamiento no es al azar. Nos estamos jugando la credibilidad del mundo del fútbol. Hay personas que de forma inexplicable, a base de manifestaciones, han demostrado una gran irresponsabilidad. Estamos asistiendo a un jucio salomónico. Estan los que prefieren quedarse a la critatura muerta si así consiguen hacer daño a los que no nos hemos doblegado a los intereses de estas personas. Y aquí voy a señalar al presidente de LaLiga, está teniendo una actitud irresponsable y una falta de profesionalidad evidente. Alimenta toda esta polémica y aporta documentación a la causa que encima eran erróneas y no coincidan con la realidad. Está validando una hipótesis que es falsa. Ya lo iré explicando».