Laporta se victimiza en una rueda de prensa bochornosa y ataca al Madrid: «¡Designó árbitros durante 70 años!»

Bienvenidos a la retransmisión en directo de la comparecencia de Joan Laporta, presidente del Barcelona, que responderá a las preguntas realizadas por los periodistas sobre el ‘Caso Negreira’. Empezará, si la cosa no se retrasa, a las 11.00 de la mañana.

Veremos cómo Laporta defiende la postura del club sobre por qué el conjunto azulgrana pagó más de 7 millones de euros al exvicepresidente del CTA durante 17 años y cómo responde a las preguntas claves.

Hay un total de 110 periodistas acreditados de 70 medios de comunicación, más que en la rueda de prensa de despedida de Leo Messi.

10:57- Arranca en breves la rueda de prensa

Informan que en nada Laporta saldrá a dar explicaciones. Durará aproximadamente dos horas. La gente que está en el Auditori 1899, lugar de la conferencia, expectante.

10.59- Sale Laporta a la palestra

Comienza la rueda de prensa. «Como máximo representante del FC Barcelona, me dirijo a los aficionados del Barça y la opinión pública para dar explicaciones sobre el ‘caso Negreira’. Es un tema que requiere una profunda reflexión por la polémica que ha generado. El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio por unas conclusiones difamatorias que nada tienen que ver con la realidad. A lo largo de nuestros 123 años, el Barça ha sido un modelo de juego limpio dentro y fuera del campo. Hemos aportado mucho al fútbol y al deporte. Hemos ganado durante décadas y seguimos ganando gracias al esfuerzo, el conocimiento y el talento de nuestros jugadores, técnicos y trabajadores».

11.05- Defiende los «valores» del Barça

«El Barça es una entidad aglutinadora de valores. Nos gusta ganar, pero somos de una forma que nos gusta el ‘cómo’. Queremos ganar jugando bien y no por ayudas arbitrales. Tenemos detractores que intentan erosionar nuestra imagen y nuestro prestigio, pero nunca lo han conseguido y nunca lo conseguirán. Ninguna campaña de desprestigio evitará que el Barça continúe siendo una institución de referencia del deporte mundial y que sea querido por millones de catalanes y personas del resto del mundo».

11.10- Laporta se lava las manos y señala a…

«Ya dije cuando salió el ‘caso Negreira’ que no era casualidad. Encargué a los profesionales de Compliance y a un despacho externo que elaborasen un informe. Ahora tengo más información y ya puedo afirmar que el FC Barcelona no ha realizado nunca ninguna actuación que tenga como finalidad o intención adulterar la competición para tener una ventaja deportiva. La agencia tributaria no ha podido demostrar que los pagos realizados hayan podido afectar a algún resultado. Y no lo han podido demostrar porque no era era posible. La Agencia Tributaria envió un escrito a Fiscalía que no podía demostrar que los pagos a empresas relacionadas con el señor Negreira influían en el resultado de algún partido. No quiero ser esquivo del objeto de la polémica. El objeto es el asesoramiento técnico de alguien que ha tenido una trayectoria en el fútbol. El asesoramiento no constituye ningún tipo de falta o de falta penal».

11.12- Laporta se victimiza

«Los pagos están reflejados en la contabilidad del club. Fuimos transparentes. El Barça sería víctima y no responsable de ningún delito. Es importante manifestarlo. Dentro de la Fiscalía también parece que trabajan en ese sentido. El Barça sería persona perjudicada. Desde 2016, el Barça tiene un departamento de Compilance. Lo que me da confianza es que estos profesionales hicieran su trabajo. Este departamento trata de detectar posibles conductas irregulares dentro de la entidad. Bajo mi presidencia hemos reforzado este área siguiendo las líneas marcadas por la jurisprudencia más reciente en este campo. Hemos dotado a este área de más recursos».

11.15- Se muestra orgulloso de su gestión colocándose chapitas en el pecho

«Bajo mi presidencia, el FC Barcelona ha reforzado el área de Compliance dotándola de más recursos técnicos y humanos para que puedan llevar a cabo sus funciones, como detectar actuaciones sospechosas. Por el ‘caso Negreira’ pedimos la investigación interna que Compliance encargó a una empresa externa y estas son las conclusiones del informe preliminar». En la pantalla aparece el informe.

11.17 Laporta saca una carpeta con informes

«Las conclusiones preeliminares del informe son «De acuerdo a los hechos acreditados no se han identificado conductas con relevancia penal relacionas con el delito de corrupción deportiva ni han indicio de afectación al fair play de la competición ni hay criterios para estudiar modalidades delictivas vinculadas al soborno. Se trata de servicios de asesoramiento deportiva. Hay evidencias de la prestación de los servicios y documentación oficial. Hay 629 informes técnicos arbitrales, 43 CDs y 4 informes diversos… y eso que la documentación se destruye cada cinco años».

(Joan Laporta ha leído las conclusiones y muestra las carpetas presentes en las que tiene los informes que Negreira enviaba al club. Muestra un ejemplo con CD donde hay vídeos relacionados con los informes).

11.21- Vuelve a victimizarse y pide que dejen trabajar a la justicia

«Este informe está hecho por un despacho de máxima transparencia e independencia. Es importante dejar trabajar a la justicia. Tenemos la intención de colaborar y respetarlo para poder esclarecer estos hechos. Nos interesa para que al Barça se le pueda eximir de cualquier responsabilidad penal. No se puede condenar antes de que los afectados hayan podido ser juzgados. Vivimos en un estado de derecho y que entre las garantías más básicos está el principio de la presunción de inocencia que el Barça no ha tenido a nivel mediático. El Barça ha sido condenado a un linchamiento mediático sin juicio.

11.23- Señala a Javier Tebas

«Como presidente del Barcelona, exijo la máxima responsabilidad a las entidades que regulan el fútbol y a ciertos medios. Os exijo y pido la máxima responsabilidad. Este linchamiento no es al azar. Nos estamos jugando la credibilidad del mundo del fútbol. Hay personas que de forma inexplicable, a base de manifestaciones, han demostrado una gran irresponsabilidad. Estamos asistiendo a un juicio salomónico. Están los que prefieren quedarse a la criatura muerta si así consiguen hacer daño a los que no nos hemos doblegado a los intereses de estas personas. Y aquí voy a señalar al presidente de LaLiga, está teniendo una actitud irresponsable y una falta de profesionalidad evidente. Alimenta toda esta polémica y aporta documentación a la causa que encima eran erróneas y no coincidan con la realidad. Está validando una hipótesis que es falsa. Ya lo iré explicando».

11.25- Agradece la labor de Rubiales, del CSD y de la FIFA

«Por contra quiero agradecer el comportamiento del presidente de la Federación, al del CSD y al de la FIFA, Rubiales, Franco e Infantino, que han esperado a que se juzgue el caso sin entrar en el linchamiento».

11.27- Vuelve a recalcar una campaña de desprestigio

«Los instigadores de esta polémica y los que se han apuntado quieren reconducir un caso de inexistencia de caso de árbitros con un caso que perjudique el prestigio del Barcelona y destruir uno de los instrumentos identitarios más grandes de Cataluña. Hay esferas de poder que no soportan que el Barça representa una catalanidad abierta al mundo».

11.28- Admite que han denunciado a gente. periodistas, medios, etc.

«Los daños morales son importantes, pero damos explicaciones y todo se va entendiendo más. Nuestro departamento legal han interpuesto acciones judiciales contra los que están atacando al Barcelona. Estos daños y perjuicios pueden ser por una cantidades astronómicas. Quiero concluir en 5 o 8 minutos más».

11.30- ¡Señala al Madrid!

«Me gustaría hacer una referencia a un club que dice que se siente perjudicado que es el Real Madrid. Todos sabemos que ha sido favorecido históricamente y en la actualidad. Es el favorecido por los motivos que sean. Un club que era considerado el equipo del régimen de turno por su proximidad al poder político, económico y deportivo. Durante varias décadas, los presidentes del CTA eran exsocios del Real Madrid, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, los que han designado quien tenía que impartir justicia han sido como he dicho exsocios, exjugadores, exdirectivos y en algunas ocasiones y hasta todo a la vez. Que este club considere que se siente perjudicado en el mejor periodo de la historia del Barcelona me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes. Espero que en el juicio se les pueda desenmascarar».

11.32- Vuelve a señalar a Javier Tebas y se acuerda de la Superliga

«Esta campaña llega cuando empezamos a salir del túnel. Estamos compitiendo bien, vamos primeros en Liga… Por eso tenemos que apoyar al equipo. Esta campaña sale cuando el presidente de la Liga ve que no queremos firmar con CVC. Aceptamos buscar otras opciones que han sido mejores para el futuro económico del Barça. Esto se da en un momento en el que el Barcelona trabaja para un nuevo formato de competición europea (Superliga). Aquí, el presidente de LaLiga ha animado a la UEFA a que se sume a este linchamiento público. No es casualidad. Esta campaña coge fuerza cuando el Barcelona da las obras a una constructora internacional. Es el ataque más feroz que está sufriendo la entidad en su historia. Pido a los barcelonistas, que nos mantengamos unidos en la defensa del escudo, de la esencia fundacional y en el modelo de propiedad de socios y socias. Pido a los barcelonistas que estemos al lado del club».

11.34- Vuelve a atacar al Real Madrid

«Me parece un ejercicio de cinismo que el Madrid comparezca en la causa alegando que se sentía perjudicado deportivamente en el periodo más exitoso del Barça. El Barça no se concibe como una entidad aglutinadora de valores. La junta directiva que tengo el honor de presidir adora al Barça. Actuaremos en defensa de la integridad del Barcelona. Muchas gracias»

11.37- Comienzan las preguntas de los periodistas

Acabado su discurso, Laporta responderá las preguntas de los periodistas. Durará hasta las 13:00 horas

11.38- ¿Por qué el Barça pagó 7,3 millones de euros a una empresa de Negreira?

«Es importante contextualizar que este dinero se ha pagado en 18 años. No en uno, sino en un periodo de 18 años. Y se han encontrado muchos informes y vídeos en el último lustro. Hay que precisar también que el prestador principal de los servicios era Javier Enríquez Romero, el hijo de Negreira. Esto es muy importante. Además, el vicepresidente del CTA no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados deportivos de la competición deportiva ni designar árbitros. Esto no estaba en sus funciones, el reglamento de la Federación Española lo deja muy claro y así lo han confirmado los árbitros. Insisto, lo dice el articulo 29 de la RFEF, esta hipótesis que se ha creado es falsa. Este artículo lo desmiente. No estaba en sus funciones».

11.45- ¿Por qué Laporta pagó a Negreira durante su mandato, por qué le subieron el sueldo y por qué dejaron de pagarle cuando se fue del CTA? También le pregunta por Contreras, que pagaba a Negreira sin facturar

«Sobre la primera parte, se ha pedido una auditoría a KPMG. Se incrementaron las cifras porque hubo más informes de scouting. El propio KPMG dice que es por unos servicios de scouting. Estaban todos documentados. Se incrementó porque hubo más trabajo, más competiciones y hay un precio de mercado que se incrementó para la 09/10. Contestando a su segunda pregunta. El señor Contreras ya no está entre nosotros. Estas empresas que tienen que ver con el señor Contreras… le invito a que haga el esfuerzo de leer el informe de la Agencia Tributaria en las páginas 13 y 14 y usted podrá deducir que las empresas y su facturación aparecen en un momento concreto que están fuera de mi mandato. Estas empresas facturaron al club del 13 al 18. Son empresas fuera de mi mandato. Yo no tengo ningún motivo personal para dudar de los presidentes que me sucedieron. Si se diera un caso de administración desleal, el Barça sería víctima. La junta ha encargado a los abogados del club que defiendan los intereses del Barça. No voy a decir nada sobre las presidencias anteriores. Si se da, el Barça será persona perjudicada».

11.50- ¿Cómo no se dieron cuenta de que podría haber un conflicto de intereses?

«Nosotros heredamos este asesoramiento en el 2003. Vimos que era un asesoramiento técnico arbitral que se estaba dando y consideramos que era una oportunidad tener esos informes de una persona con calidad para hacerlos. Era un servicios que se alargó en el tiempo. Si me dices ¿ahora que harías? Ahora tenemos el área de Compliance. Les diría que objetivara esta prestación de servicios. Ahora nos permite a los dirigentes que estas cuestiones sean supervisadas, revisadas y como se ha hecho en este caso, acabar con unas conclusiones. Este área protege nuestra ética. Ahora, haría eso. En ese momento, la prestación estaba hecha por el hijo de un vicepresidente del CTA. Con independencia de quien facturara esos servicios, era una persona que trabajó para la RFEF, fue con Luis Aragonés al Fenerbahce, trabajó para otros clubes… Cuando lo vimos, si es favorable a los intereses del club, y consideramos que era información muy importante deportivamente, pues seguimos con esos servicios».

11.53- Las explicaciones en los informes a la Agencia Tributaria en busca de «neutralidad arbitral»

«Yo no hablo por terceros. Será el señor Negreira quien dará estas explicaciones a lo largo del proceso judicial. Yo me remito al informe de la Agencia Tributaria, porque si no se genera una hipótesis falsa. En la página 17, se hace referencia a que el señor Negreira dice «esto de la neutralidad es una hipótesis personal, nadie me lo indicó directamente». Nadie del club le dijo que esto era para buscar la neutralidad. Era para unos servicios de asesoramiento técnico que están pagados con facturas y revisados. Se ve claramente en el informe que Negreira da su opinión personal y dice que es una hipótesis personal y dice que nadie del club le dijo que buscara la neutralidad. Era el pago de un servicio».

11.55- ¿Por qué lo hicieron todos los presidentes?

«Ya he contestado. Las consideraciones éticas cuando el prestados principal del servicio era el hijo del vicepresidente del CTA, Javier Enríquez Romero, que no tiene ninguna capacidad de alterar resultados… nos encontramos en una situación que era un servicio heredado. Consideramos que era interesante tener esa información».

11.58- Le preguntan sobre el papel de Tebas, Ceferin y la investigación de la UEFA

«Si hablo de Tebas, es porque como presidente está teniendo un comportamiento irresponsable. Está intentando perjudicar la reputación del Barcelona. Tiene una serie de actuaciones constantes que hace referencia a hipótesis falsas. Él se ha encargado de que UEFA participe en esto y, afortunadamente, Ceferin ha actuado con prudencia y está actuando de una forma responsable. No ha caído, de momento, en lo que pretendía Tebas. Yo creo que se pronunciarán cuando seamos juzgados y estoy convencido de que no habrá problemas y seguiremos con naturalidad. Estoy seguro que el Barça será eximido porque no hay delito de corrupción deportiva».

12.00- Si ha sido un servicio heredado, por qué no han hecho una comparecencia conjunta todos los presidentes que pagaron a Negreira bajo sus mandatos

«Afecta a varias presidencias. Yo hablo por mí mismo y he hecho lo que creía que tenía que hacer, Yo estoy convencido de que los presidentes no han reaizado ninguna actuación con l afinalidad de alterar la competición. No se han comprado árbitros, este dinero se pagó por unos servicios. Otra cosa es que las empresas del señor Contreras. Aquí, prospera la hipótesis del Ministerio Fiscal, pero el Barça sería una víctima. Evidentemente, esto no ha intentado comprar a los árbitros ni es un caso de corrupción deportiva. Es una campaña para intentar destruir al Barcelona. Una comparecencia conjunta sería echar más leña al fuego. Ahora, dejamos que la justicia trabaje. Estoy convencido de que el Barcelona será eximido».

12.05 Quién recibía la información y quién la transmitía

«Iban a parar a la secretaría técnica y esto quedará bien claro en el procedimiento judicialstos servicios se prestaban. Había gente del club que había trabajado con ellos. Han informes que llegan hasta donde interesa y otros que no interesa que pasen».

12.08- Le preguntan si confía en su Junta y sobre posibles conductas irregulares

«Nadie ha metido mano en la caja. Lo puedo asegurar con total rotundamente. En este sentido me gustaría confiar. Estos servicios que se prestaron y se pagaron a ciertas empresas que prestaban estos servicios a las empresas vinculadas a la familia Negreira. En cuanto a posibles conductas irregulares de personas físicas o instituciones privadas, ya he dicho que en caso de que se comprobaran el Barça sería una víctima en cualquier caso».

12.12- ¿Qué contienen los informes que ha llevado?

«Hacen referencia a información deportiva en referencia al scouting. Los observadores, quien hace el seguimiento… Antes no podías ir a ‘Youtube’ y ver todos los vídeos del jugador que quieras. El ‘scouting’ era muy diferente. A los que hablan con frivolidad, les diría que me digan el gol, la jugada, el partido o la acción sospechosa de favoritismo arbitral. No lo podrán decir porque no se ha producido. Se ha validado una hipótesis falsa para hacer daño al Barça. Defenderemos la honorabilidad del club con todas las consecuencias».

12.16- La tensión con el Real Madrid y en qué lugar queda ahora la Superliga

«Nosotros estamos en la Superliga porque queremos defender la sostenibilidad del deporte y del club. Entre muchas otras cuestiones que todos conocéis. No estamos en la Superliga por el Madrid, estamos por convicción propia. El Madrid ha hecho un ejercicio de cinismo y esto me ha molestado mucho, pero no quiero que esto desvíe la atención del ‘caso Negreira’. Quiero que se les desenmascare y que quede claro que ha sido un club que ha sido favorecido por las decisiones arbitrales».

12.19- Le vuelven a preguntar por los demás presidentes que también pagaron a Negreira

«En el último año de mi mandato se incrementó el precio de los servicios, sí. Los abogados de los presidentes implicados se han puesto en contacto entre ellos. Los servicios finalizaron en 2018 y los informes encontrados corresponden a los presidentes que me sucedieron».

12.20- ¿Por qué Negreira envió un burofax, en su día, a Bartomeu amenazando con «destapar irregularidades» del club?

«Con todos los respetos, yo no estoy para opinar. Yo doy las explicaciones sobre el informe encargado por el área de Compliance. Eso se lo tendrá que preguntar o tendrán la oportunidad de explicarse. Quiero recalcar Javier Enriquez Romero no está investigado y envuelto en el caso. El principal prestador de los servicios no está en tela de juicio. Era una persona calificada para ofrecer estos servicios por su conocimiento del estamento arbitral».

12.23- ¿Por qué Negreira declaró en los informes a la Agencia Tributaria que se buscaba la neutralidad?

«Repito que no quiero hablar de terceros. Nadie del club le dijo directamente a Negreira que era para buscar neutralidad. Quién dará explicaciones será el señor Negreira».

12.25- Sobre los informes del primer periodo de su mandato

«Si se destruyen a lo largo de cinco años… Si hemos visto referencias a algún partido del 2013, pero los informes localizados que no se encontraron en la inspección de la Agencia Tributaria. Se ha encontrado este número cuantioso de informes realizados por el señor Javier Enríquez Romero. Estos informes caducan. Con jugadores de hace 20 años, esa documentación que se destruye. Lo único que tenemos es la auditoría de KPMG que se publica en un medio con intención de perjudicarnos y es decirnos que en el 2010 estos servicios se incrementaron con razón de que hubo más trabajo. Esos servicios fueron auditados y acreditados».

12.28- Sobre la campaña de desprestigio al Barça y el catalanismo

«Afortunadamente, tan solo son algunas esferas de poder. Tampoco me gustaría que derivara en eso. Hemos visto a algunos de determinada cuerda que han cargado contra uno de los elementos indentitarios de Cataluña que es el Barça. No tienen nada, el Barça no ha cometido ningún delito. Eso que quede claro. Eran servicios registrados y revisados fiscalmente. Es una campaña de ciertos medios que validan una hipótesis falsa que validan a los instigadores de todo esto, entre ellos el presidente de LaLiga».

12.30- ¿Se han aprovechado empresas externas del Caso Negreira?

«Te diría que no. Figuran empresas relacionadas con Contreras del 13 al 18 y del 15 al 18. Lo que a mí respecta ya te lo he dicho, no voy a opinar sobre esta cuestión. Será en el juicio que determinará toda esta cuestión. Veo que se habla sin precisar. El señor Contreras jamás fue directivo del Barcelona y en las posteriores tampoco. Era miembro de comisiones deportivas o sociales. Jamás tuvo un cargo de responsabilidad dentro del Barça».

12.32- Amenaza a toda esa gente que haya puesto en duda la honorabilidad del Barça y nombra a Tebas

«Los servicios jurídicos ya han actuado contra personas que han ido contra la honorabilidad del club. Cada vez que alguien se extralimita e interpreta de forma tendenciosa, nos vemos obligados a defender la honorabilidad del Barça. Nos reservamos las acciones para los instigadores. Ya lo valorarán los abogados con cuantías que pueden ser astronómicas. Actuar a la ligera sobre algo tan serio… Como junta directiva, no vamos a permitir que se insulte a quien quiera ensuciar nuestro escudo. A quien quiera ensuciar el escudo, actuaremos frente a todos ellos».

12.34- Cómo explica que, con él como presidente, los pagos a Negreira se incrementaron

«Lo explica la auditoría de KPMG. Ese año tuvieron que hacerse más informes de scouting que eran referidos a jugadores de la cantera del Barça y hacer informes sobre jugadores de competiciones internacionales. Sobre árbitros, se ha circunscrito al estado español. Ese año hubo la Copa de Confederación… Hace referencia a jugadores de la Copa de Confederaciones que en el 2010 se celebró. Se incrementó el coste por eso».

12.37- Quién prestaba los servicios y por qué giraba las facturas de Contreras? ¿Por qué las comisiones del 50% por girar las facturas?

«No puedo hablar por terceros. Esta hipótesis es la que mantiene el ministerio fiscal en relación a las empresas que aparecen en la causa que son propiedad del señor Contreras. En caso de que prosperara esta hipótesis, el Barça sería víctima. Hemos dicho a nuestros abogados que si esto prospera, que defiendan al Barça como víctima de esta situación. Somos los interesados en que si hay algún tipo delictivo se indentifique y se le juzgue. La investigación de Compliance lo tiene que dirimir un juez. Compliance ha recopilado los informes que acreditan que se ha prestado el servicio. Esto será el juez quien tendrá de actuar. Este servicio no era para la compra de árbitros. Si era otro servicio… Yo no estoy para opinar. Tengo que respetar la investigación judicial».

12.41- ¿Seguirá el Barça, mano a mano, con Florentino en el tema de la Superliga tras atacar al Madrid?

«El Barça está en esta sociedad que está poniendo un análisis coherente sobre la posición de UEFA en el fútbol europeo. No estamos porque estén otros, tenemos que defendernos ante los clubes con recursos ilimitados. No me ha gustado que comparecieran porque es un ejercicio de cinismo sin precedentes. Lo sabemos todos, ha sido muy favorecido por las decisiones arbitrales y que ahora se rasguen las vestiduras… Espero que sirva el juicio para desenmascararlos. Defenderemos el Barça hasta la última gota de nuestra sangre. No dejaremos que nadie ataque la honorabilidad del Barça y menos, este club».

12.42- Sobre una posible sanción por parte de la UEFA

«Primero, tenemos que ganar LaLiga y clasificarnos para la Champions. Pienso que UEFA no se apunta a este linchamiento sin juicio que se realiza desde algunas esferas. Se validan hipótesis falsas y UEFA lo sabe. La capacidad de diálogo con la UEFA existe a pesar de las discrepancias sobre otros temas».

12.45- Su relación con los demás presidentes de LaLiga

«Ningún Presidente se ha puesto en contacto conmigo y me hubiera gustado. Al contrario, hemos recibido una actitud temeraria en vez de la que tendría que haber habido de prudencia. Esto nos da mucho que pensar. Voy a ir a la Asamblea de LaLiga porque, si me permiten hablar, les explicaré lo que es esto porque a buen entendedor, muy pocas palabras.»

12.47- ¿Quién está detrás de esta supuesta campaña? ¿La labor del hijo de Negreira?

«Tengo entendido de que Enríquez Romero había trabajado para el Valencia, el Girona, el Fenerbahce… Era perfectamente cualificado. ¿La otra pregunta? Espero que la investigación judicial se desprenda. Esto no es por casualidad. Si ha llegado en un momento en el que el Barça está por el buen camino, está claro los que nos quieren desestablilizar y casualmente, ha explotado este caso tras no doblegarnos a firmar con CVC y hacerlo de otra manera más beneficiosa, el hecho de que trabajemos en un nuevo formato de competición europea y también el que hayamos adjudicado las obras a una constructora internacional. Entiendo que había quien quería validar esta hipótesis falsa».

12.49- La relación actual con el Real Madrid y con Florentino Pérez

«Las relaciones institucionales están tocadas. Consideramos al Madrid un adversario y consideramos los partidos el mejor espectáculo que puede darse en el mundo. Por mi continúa existiendo una relación de concordia, pero pienso que se han precipitado y no es propio de un club como el Madrid. Tampoco va por ahí. Ellos han estado beligerantes como acusación particular. Yo tenia que hacer una referencia a esta aparición».

12.52- Cómo ve que Tebas haya trabajado para otros clubes siendo presidente de LaLiga

«Es un ejercicio de hipocresía y falta de profesionalidad. Tenía noticias. Que se dedique a validar esta hipótesis que es falsa y se dan circunstancias como estas. Prefiero opinar desde el punto de vista objetivo. Un presidente de LaLiga no está en el marco de sus funciones actuar como está actuando. Ha participado de un linchamiento público sin haber estado juzgados. Me parece impropio».

12.54- Como está remarcando mucho la labor del hijo, ¿qué hacía exactamente Enríquez Negreira?

«No validemos la hipótesis de que a través de la designación de árbitros se alteraba la competición deportiva. Negreira no tenía esta capacidad. A partir de ahí puedo asegurar que, durante mi presidencia y creo que después, el prestador de los servicios era el hijo, Javier Enriquez Romero».

12.56- Le preguntan sobre si no ha pensado dar un paso al lado por si «iban a por él»

«Mi deber es actuar para defender la honorabilidad del club. Tenemos ganas de defender al club hasta la última gota de nuestra sangre. Frente a los medios e insitgadores, que son los que quieren apropiarse del club. Tanto yo como mis compañeros de Junta. De sumiso y servil no tenemos nada».

12.58- ¿Existen los informes a Enríquez Negreira?

«Hay un servicio documentado, pagado por parte del club a las empresas que han facturado este servicio. Estas facturas están registradas y han pasado las revisiones fiscales pertinentes. Han sido acreditadas y auditadas por empresas como KPMG. Los informes los hacía Javier Enríquez Romero. Los hacía por cuenta de su padre cuando correspondía».

13.00- El buzón de acto de menosprecio que abrió el club

Abrimos en nuestra web a disposición de los socios de interpretaciones tendenciosas en esta cuestión y consideraran que se podían reclamar judicialmente, que se pusieran en contacto con los servicios jurídicos. Si corresponde, ejercerán las acciones judiciales pertinentes».

13.02- Cifra de periodistas que entienden que están menospreciando al club

«Se está intentando hacer justicia contra personas que están perjudicando la imagen del Barcelona. Intentamos que se haga justicia. Ponemos las acciones judiciales contra personas sean periodistas o lo que sea. Llevamos del orden de 20 demandas».

13.03- El papel de Florentino Pérez y si le hubiese gustado que le hubiera llamado

«Quiero pensar que estaba bajo mucha presión y lo sé que estaba. Estaba bajo presión de la masa social del Real Madrid. Puedo entenderlo pero no aceptarlo o no dar mi opinión. Sé que estaba en una situación complicada, pero no me parece bien que hayan comparecido como acusación particular en el caso. Esto se ha hablado».

13.05- ¿Gaspart detuvo los pagos a Negreira y él los retomó cuando ganó en 2003?

«No va exactamente así. Cuando llegamos en 2003, nuestro tesorero con el vicepresidente deportivo me comentaron que había estos servicios. Yo mantuve una actitud prudente para saber de que se trataba. Cuando supe de que se trataba decidimos mantener este servicio y disponer de este asesoramiento».

13.05- Finaliza la rueda de prensa de Laporta