México: Futbolista colombiano mete un gol, lo celebra, y el equipo contrario le pega una brutal paliza

Ander Jafeth Salas Mejía, un joven futbolista colombiano de 22 años que reside en México, se encuentra en una situación crítica tras sufrir una brutal golpiza durante un partido amateur en el municipio de Texcoco. La violenta agresión ocurrió después de que Ander celebrara un gol que no fue bien recibido por sus oponentes durante un enfrentamiento entre los equipos Vortex y Pirotex.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles 6 de septiembre, pero solo recientemente ha ganado notoriedad después de que se supiera que Ander se encuentra en estado de coma en el hospital Santo Niño de Atocha. Según los informes, Ander no recibió ayuda alguna por parte de sus compañeros de equipo cuando fue atacado por un grupo de hasta siete personas. Este hecho quedó registrado en un video aficionado que se ha difundido en las redes sociales, en el que se puede observar la brutal agresión que sufrió, aunque no se muestra su celebración inicial.

Joven guajiro agredido brutalmente en México tras anotar un gol: Ander Jafeth Salas, futbolista de La Guajira, se encuentra en estado crítico después de ser víctima de una violenta golpiza en México por celebrar un gol. Mientras tanto, su madre enfrenta… https://t.co/AlB3MWRKbm pic.twitter.com/F70vcQrDHb — Hola Digital (@holadigital_) September 11, 2023

La madre de Ander, Ana Jackeline Salas Mejía, ha intentado viajar a México para estar junto a su hijo en estos momentos críticos. Sin embargo, ha enfrentado dificultades con la documentación que le impiden emprender el viaje. En sus palabras, «Es mi hijo, soy su madre, quien tiene que estar allá con él, soy yo, pero las entidades de acá de Colombia no me dan el permiso especial». Se siente frustrada porque su propio país, Colombia, no le ha concedido un pasaporte para viajar.

🔴#Texcoco | Al parecer el joven #AndersonSalas de origen colombiano, anotó un gol, antes de ser agredido por el equipo contrario Video Especial

https://t.co/3CLZychi3I pic.twitter.com/l6Rond93XY — La Jornada Estado de México (@JornadaEdomex) September 10, 2023

Ander Salas Mejía había regresado a Colombia para representar al equipo «De pies a cabeza» de Valledupar, pero sus sueños lo llevaron a México, donde recibió una oferta para jugar en las divisiones juveniles y de ascenso. En su búsqueda por perseguir su pasión por el fútbol, también trabajaba en un almacén de ropa.

Su madre lamenta que sus aspiraciones se hayan visto truncadas por la brutal agresión que sufrió, perpetrada por jóvenes con malas intenciones.

Este trágico episodio pone de manifiesto la importancia de abordar la violencia en el deporte y la necesidad de solidaridad y apoyo en momentos de crisis como este. La familia de Ander espera que se haga justicia y que él pueda recuperarse de esta terrible experiencia.