Josep Pedrerol estalla ante el pacto miserable de Pedro Sánchez y saca su vena más española

Josep Pedrerol, a la yugular de Pedro Sánchez.

El responsable de ‘Jugones‘ y de ‘El Chiringuito de Jugones‘ acudió al plató de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) que presenta diariamente Pablo Motos para hablar sin medias tintas sobre la situación política que vive España.

Tras dedicar varios minutos al fútbol y antes de finalizar la entrevista, en un giro inesperado, Motos buscó la opinión del periodista catalán sobre la polémica ley de amnistía acordada entre el PSOE y los partidos independentistas y nacionalistas de Cataluña. Su respuesta, sincera, no dejó indiferente a nadie.

Yo no me quiero creer que sea verdad lo que están diciendo que va a pasar. Yo recuerdo que el 1 de octubre de 2017, con aquel referéndum que se montó, en Cataluña lo pasaba mal y discutía con la familia sobre política. Y en Cataluña nunca había pasado eso. Dividieron la sociedad en dos, el que era independentista y el que no lo era. Entonces, no quiero volver a eso. Y ahora el problema se ha trasladado a toda España. Yo no puedo creer que alguien mercadee por siete votos.

Para Pedrerol, este acuerdo torpedea la convivencia y destruye cualquier atisbo de igualdad entre los españoles:

No estoy criticando a nadie, porque la política es el arte del diálogo, pero aquí no es tanto el diálogo como el ‘yo te doy a cambio de qué’. O sea, condonar una deuda de 15.000 millones a Cataluña está muy bien, pero cuándo se va a arreglar el tren a Extremadura. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en todas las comunidades autónomas.

Apeló a un sentido supremo de la solidaridad y reclamó que el presidente del Gobierno en funciones no ponga en la diana a los catalanes con un pacto con el que muchos españoles, catalanes entre ellos, no están para nada satisfechos porque deja atrás a otros:

Yo soy solidario, tengo la suerte de que he nacido en Cataluña, he venido a Madrid y Madrid me ha recibido muy bien, porque Madrid recibe a todo el mundo sin preguntar de dónde viene. Yo viajo por toda España y me siento catalán y español. Y no quiero que cuando me vean piensen que soy insolidario con el resto. Los catalanes no somos insolidarios, sino que hay unos independentistas que quieren hacer que parezcamos insolidarios.

Quiso recalcar que en España se vive muy bien y que componendas como la del PSOE con Juntos por Cataluña y demás fuerzas rupturistas no tienen razón de ser, Además, apuntó Pedrerol, ahora mismo el tema independentista estaba viviendo sus momentos más bajos:

Me duele lo que está pasando, no sé adónde vamos a ir. Tenemos un país de la leche y vivimos muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que no había conflicto ahora, el conflicto había acabado, el independentismo había bajado en votos, había ganado el PSC, había ganado Salvador Illa, que ahora va a perder por esta historia. El conflicto había desaparecido y ahora vuelve hablarse del tema, del referéndum, que no se hablaba en Cataluña de eso ya.

También se quiso poner en el lugar de esos diputados del PSOE que son de otras comunidades distintas a la catalana a la hora de votar algo que va a perjudicar a la región por la que fueron elegidos: