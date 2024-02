¿Gloria o dinero?: Mbappé elige al Real Madrid, según «Le Parisien»

Es el enésimo rumor sobre la vida y milagros de Mbappé. En esta ocasión quien «se moja» es el periódico Le Parisien que asegura que Kylian Mbappé jugará en el Real Madrid la próxima temporada.

Y añade que, aunque el acuerdo con el club blanco aún no está confirmado, se dice que la estrella francesa ha tomado la decisión de unirse al cuadro de Ancelotti.

Esta noticia ha corrido rápidamente por las redes sociales, y el medio señala que la batalla por retener a Mbappé está perdida para el PSG, dado el escaso interés mostrado por el jugador en renovar.

Además, se menciona que los «Juegos Olímpicos» en París podrían influir en el desenlace, ya que el PSG no se opondría a que Mbappé participara, sabiendo lo ilusionado que está con esa idea.

Sin embargo, esto implicaría que el jugador se perdería la pretemporada con su nuevo club, ya que los Juegos coinciden con ese periodo.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

➡️ https://t.co/bqbS5s7egd pic.twitter.com/3cWDYkUe0A

— Le Parisien (@le_Parisien) February 3, 2024