Muere O.J. Simpson, la ex estrella del fútbol americano y actor de Hollywood

La familia de O.J. Simpson anunció este jueves que el exfutbolista de la NFL, famoso por su absolución en el «juicio del siglo» en 1995 por los asesinatos de su esposa y un amigo, falleció a los 76 años tras una batalla contra el cáncer.

«El 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, sucumbió en su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos», publicó la familia en twitter.

El ex futbolista y actor se retiró en 1979 para dedicarse a una carrera en cine y televisión. Tuvo en el septimo arte ipapeles protagonistas que ncluyen The Towering Inferno («Infierno en la torre» o «El coloso en llamas»), Capricorn One («Capricornio Uno») y la saga The Naked Gun («¿Y dónde está el policía?

Simpson, quien una vez fue considerado una figura casi divina en Estados Unidos, vio su reputación manchada tras el sensacional juicio por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en 1994.

Aunque fue declarado inocente por el jurado, posteriormente fue hallado culpable en un juicio civil y obligado a pagar una enorme suma en daños, una deuda que nunca logró saldar.

En 2007, Simpson fue arrestado en Las Vegas por cargos de secuestro y robo a mano armada de objetos deportivos, lo que lo llevó a pasar nueve años en prisión antes de recuperar la libertad en 2017.