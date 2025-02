Chris Novinsky: el ex luchador que colecciona cerebros de deportistas

Chris Nowinski no es un nombre que suene a diario, pero su historia merece atención.

Este exluchador profesional, que brilló en la WWE, dio un giro radical a su vida tras sufrir una lesión que lo marcó.

Ahora, dedica sus días a pedir algo poco común: que los deportistas le donen sus cerebros cuando mueran.

Sí, has leído bien. No es una broma ni un capricho.

Su misión es entender cómo los deportes de contacto, como la lucha, el rugby o el fútbol americano, afectan al cerebro. Y lo hace con un propósito claro: salvar vidas.

Todo empezó en 2003. Nowinski, entonces un joven luchador conocido como Chris Harvard, recibió una patada en la cabeza durante un combate.

No fue un golpe cualquiera. Lo dejó con dolores constantes, problemas de memoria y un episodio extraño en casa: saltó de la cama dormido y aterrizó sobre una mesa.

Ahí supo que algo iba mal. Los médicos le diagnosticaron síndrome de posconmoción cerebral. Su carrera en el ring terminó, pero su curiosidad apenas comenzaba.

Hoy, a sus 46 años, lidera la Concussion Legacy Foundation.

Esta organización estudia la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad degenerativa ligada a golpes repetidos en la cabeza.

La ETC puede causar demencia, depresión e incluso comportamientos violentos. Nowinski no se anda con rodeos: se acerca a deportistas y les pregunta directamente si quieren donar sus cerebros tras su muerte. Suena raro, pero ya ha convencido a más de 12.000 personas. Solo en el último año, su fundación gestionó 150 donaciones.

¿Por qué lo hace?

La respuesta está en casos como el de Chris Benoit, un excompañero de la WWE. En 2007, Benoit mató a su familia y se suicidó. Los estudios de su cerebro, impulsados por Nowinski, revelaron un daño severo por ETC.

Fue un golpe de realidad. Nowinski entendió que los deportes de contacto esconden riesgos que muchos ignoran. Desde entonces, no para de investigar.

Lesiones frecuentes en los deportes y su impacto en el cerebro

Los deportes son pasión, pero también riesgo.

Cada disciplina tiene sus lesiones típicas, y las de contacto son las que más preocupan al cerebro.

Aquí va un repaso rápido:

Fútbol : Esguinces, roturas de ligamentos y fracturas lideran. Pero los cabezazos repetidos al balón pueden dañar el cerebro a largo plazo. Estudios recientes relacionan esto con problemas de memoria.

Baloncesto : Torceduras de tobillo y lesiones de rodilla son comunes. El riesgo cerebral es bajo, salvo por choques accidentales.

Tenis : Tendinitis y lesiones de codo dominan. Los golpes en la cabeza son raros.

Lucha libre : Hombros dislocados, cortes y contusiones son el pan de cada día. Los impactos en la cabeza, aunque coreografiados, suman daño con el tiempo.

Rugby : Fracturas, luxaciones y conmociones cerebrales están a la orden del día. Sin casco, el cerebro sufre con cada placaje.

Fútbol americano: Lesiones de rodilla y conmociones encabezan la lista. Los choques frontales son un peligro constante para el cerebro.

Los deportes de contacto como la lucha, el rugby o el fútbol americano son los más duros con la cabeza. No se trata solo de un golpe fuerte.

El problema son los impactos pequeños y repetidos. Estos “microtraumas” acumulan daño. La ETC aparece tras años de exposición. Provoca síntomas como olvidos, cambios de humor o agresividad. En casos extremos, lleva a tragedias como la de Benoit.

Nowinski lo explica claro: no es una conmoción aislada lo que mata. Es la suma de golpes durante años. En el rugby, por ejemplo, un jugador puede recibir cientos de impactos por temporada.

En la lucha, las caídas y golpes coreografiados no son inofensivos. El cerebro paga el precio, aunque los síntomas tarden en salir.

Un trabajo que no todos entienden

Pedirle a alguien su cerebro no es fácil. Nowinski lo sabe. Una vez se acercó al boxeador Evander Holyfield en un parking. La mirada de Holyfield lo dijo todo: parecía un loco. Pero él no se rinde. Sabe que no hay un momento perfecto para esa pregunta. Su enfoque es directo y honesto. Y funciona.

Las últimas 48 horas han puesto su trabajo en el foco. Noticias recientes destacan cómo su fundación crece. Más deportistas se suman a la causa. Algunos, como el exluchador Mark Henry, ya prometieron sus cerebros. Otros, desde futbolistas hasta rugbistas, ven en Nowinski una esperanza para cambiar los deportes de contacto.

Él no solo recolecta cerebros. También educa. Habla en conferencias, asesora a ligas como la NFL o la WWE y presiona por reglas más seguras. Su mensaje es simple: reducir los golpes salva vidas. No pide eliminar el contacto, sino controlarlo. Por ejemplo, propone menos entrenamientos con impacto fuerte en jóvenes.

Chris Nowinski

De Harvard al ring: Se graduó en Sociología por Harvard y jugó fútbol americano universitario antes de saltar a la lucha. El villano listo: En la WWE, su personaje “Chris Harvard” era un heel (villano) que usaba su inteligencia para molestar al público. Campeón joven: Fue el campeón Hardcore más joven de la WWE, con solo 24 años. Un salto extraño: Su episodio de saltar de la cama dormido lo despertó a la realidad de las conmociones. El caso Benoit: Perdió su trabajo en la WWE por investigar a fondo la muerte de su amigo, pero no se arrepiente. Doctorado en marcha: Mientras lidera su fundación, estudia un doctorado en neurociencia del comportamiento. Un café incómodo: Cuenta que pedir cerebros tomando café es de lo más raro que ha hecho.

Un legado en construcción

Chris Nowinski no busca fama. Quiere respuestas.

Cada cerebro que estudia aporta pistas sobre la ETC y cómo prevenirla.

Su vida cambió por una patada, pero él cambió la conversación sobre los deportes de contacto.

Hoy, su fundación es un faro para quienes sufren en silencio.