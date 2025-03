Horario en TV de todos los partidos: Madrid, Barça y Atlético se juegan la cabeza

Los tres grandes del fútbol español afrontan una jornada crucial en La Liga.

Cada partido es una finalLa jornada 26 de LaLiga EA Sports 2024/2025 comienza el viernes 28 de febrero y finaliza el lunes 3 de marzo.

El Barcelona y el Real Madrid están empatados en la cima de la tabla con 54 puntos cada uno, aunque el Barcelona lidera por mejor diferencia de goles.

El Atlético de Madrid se mantiene muy cerca en la tercera posición con 53 puntos.

Por cierto que los rojiblancos son los grandes protagonistas del día: El Atlético de Madrid juega contra el Athletic Club de Bilbao este sábado 1 de marzo de 2025 a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

A 1 de marzo de 2025, la clasificación actual de LaLiga EA Sports 2024-2025 es la siguiente:

Pos Equipo PJ Pts DG 1 Barcelona 25 54 42 2 Real Madrid 25 54 31 3 Atlético Madrid 25 53 26 4 Athletic Club 25 48 22 5 Villarreal 25 44 13

Los partidos más destacados, tras el Atlético–Athletic del sábado, incluyen FC Barcelona vs. Real Sociedad, Real Betis vs. Real Madrid, y Rayo Vallecano vs. Sevilla FC.

Partidos Destacados

FC Barcelona vs. Real Sociedad : Este encuentro es vital para el Barça , que busca mantener su ritmo en la liga. La Real Sociedad , con su sólido juego colectivo, puede ser un obstáculo difícil de superar.

: Este encuentro es vital para el , que busca mantener su ritmo en la liga. La , con su sólido juego colectivo, puede ser un obstáculo difícil de superar. Real Betis vs. Real Madrid : El Real Madrid busca consolidar su posición en la tabla, mientras que el Betis intenta sorprender en su estadio. Este partido promete ser intenso y emocionante.

: El busca consolidar su posición en la tabla, mientras que el intenta sorprender en su estadio. Este partido promete ser intenso y emocionante. Rayo Vallecano vs. Sevilla FC: El Rayo Vallecano ha demostrado ser un equipo complicado en casa, y el Sevilla FC necesita sumar puntos para asegurar su posición en la zona europea.

Horarios y Canales de TV

Los partidos de la jornada 26 se pueden ver en diferentes canales de TV, dependiendo del país y la plataforma de streaming. En España, DAZN y Movistar+ suelen ofrecer la cobertura completa de LaLiga.

Sábado 1 de marzo de 2025

Hora Partido Canal 14:00 Girona vs. Celta Vigo M+ LaLiga TV 16:15 Rayo Vallecano vs. Sevilla Gol Play, Canal Sur, TeleMadrid, M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, GolStadium Premium 18:30 Real Betis vs. Real Madrid M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2 21:00 Atlético Madrid vs. Athletic Club M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2, Movistar Plus+

Domingo 2 de marzo de 2025

Hora Partido Canal 14:00 Leganés vs. Getafe M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2 16:15 Barcelona vs. Real Sociedad M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2 18:30 Mallorca vs. Alavés M+ LaLiga TV, M+ LaLiga TV 2 21:00 Osasuna vs. Valencia M+ LaLiga TV

Lunes 3 de marzo de 2025

Hora Partido Canal 21:00 Villarreal vs. Espanyol M+ LaLiga TV

Todos los horarios están en hora peninsular española.

En cuanto a lesiones, varios equipos enfrentan problemas con jugadores clave. Por ejemplo, el FC Barcelona ha tenido que lidiar con lesiones en su plantilla, lo que ha afectado su rendimiento en algunos partidos. Además, las controversias arbitrales siguen siendo un tema candente en la liga, con varios equipos expresando su descontento con decisiones clave en partidos recientes.

Otros Deportes: Horarios de TV

Además de la liga española, otros deportes como el tenis, el rugby, el baloncesto y el padel también ofrecen emocionantes encuentros en esta época del año.

Baloncesto – Liga Endesa (Jornada 21)

Sábado 1 de marzo de 2025:

Casademont Zaragoza vs Valencia Basket, 18:00 horas (M+ Deportes)

Leyma Coruña vs Força Lleida, 18:00 horas (M+ Deportes 4)

CB Canarias vs Joventut de Badalona, 20:45 horas (M+ Vamos)

Coviran Granada vs UCAM Murcia, 20:45 horas (M+ Deportes)

Domingo 2 de marzo de 2025:

Unicaja de Málaga vs BAXI Manresa, 12:30 horas (M+ Deportes)

Bilbao Basket vs Básquet Girona, 12:30 horas (M+ Deportes 2)

Morabanc Andorra vs Baskonia, 17:00 horas (M+ Deportes 4)

Barça Basket vs Río Breogán, 17:00 horas (M+ Deportes 2)

Dreamland Gran Canaria vs Real Madrid, 18:30 horas (M+ Deportes y Movistar Plus+)

Pronósticos y Apuestas

Los pronósticos para la jornada 26 varían según los expertos y las casas de apuestas.

El FC Barcelona y el Real Madrid son favoritos en sus respectivos partidos, pero el Betis y la Real Sociedad pueden ofrecer sorpresas.

Curiosidades