La jornada 30 de LaLiga: donde ver en TV el partido Sevilla vs Atlético Madrid

De la jornada 30 de LaLiga EA Sports ahora lo más sustancioso que queda es el Sevilla vs Atlético Madrid.

El Real Madrid sufrió una inesperada derrota en casa que ha sacudido la dinámica de LaLiga. El equipo blanco, que llegaba con la intención de consolidar su posición en la tabla, se vio superado por un rival que aprovechó sus oportunidades y expuso las carencias defensivas del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti. A pesar de contar con el apoyo de su afición en el Santiago Bernabéu, el Madrid no logró encontrar su mejor versión, lo que permitió al equipo visitante llevarse los tres puntos. Este traspié no solo supone un golpe anímico, sino que también aprieta la clasificación, dejando al Real Madrid en una posición vulnerable ante sus perseguidores.

Por su parte, el Barcelona no pudo pasar del empate en su último encuentro, un resultado que deja un sabor agridulce entre los culés. Aunque el equipo mostró momentos de brillantez, con su característico juego de posesión y la creatividad de sus figuras clave, no consiguió materializar las ocasiones de gol que generó. La defensa rival se mantuvo sólida, y el Barça tuvo que conformarse con un punto que, si bien no es una derrota, frena su ímpetu en la lucha por el liderato. Este empate, combinado con la derrota del Real Madrid, mantiene la competición abierta, pero también pone presión sobre los blaugranas para no ceder más terreno.

El próximo enfrentamiento entre Sevilla y Atlético de Madrid promete ser un duelo clave para el devenir de la temporada. El Atlético, bajo la dirección de Diego Simeone, llega con la moral alta y la intención de aprovechar el tropiezo de sus rivales directos. Sin embargo, el Sevilla, jugando en casa, no será un rival fácil; su intensidad y el apoyo del Sánchez Pizjuán podrían complicar las cosas a los colchoneros. Una victoria del Atlético los acercaría peligrosamente a los puestos de arriba, mientras que un resultado positivo para el Sevilla podría consolidarlos como un contendiente inesperado en la pelea por los primeros lugares. Este partido, sin duda, añadirá más emoción a una LaLiga que se torna cada vez más impredecible.

Sevilla vs Atlético Madrid: domingo a las 16:15 horas (Movistar Plus+ LaLiga TV) en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Encuentros destacados

14:00h (CEST): Girona vs. Alavés

Transmisión: M+ LaLiga TV (Movistar Plus+, canal M54-O110) y LaLiga TV Bar (en bares y restaurantes). Posiblemente también en DAZN LaLiga, que cubre cinco partidos por jornada.

16:15h (CEST): Real Sociedad vs. Villarreal

Transmisión: M+ LaLiga TV y probablemente DAZN LaLiga.

18:30h (CEST): Sevilla vs. Atlético de Madrid

Transmisión: M+ LaLiga TV y DAZN LaLiga.

21:00h (CEST): Real Betis vs. Getafe

Transmisión: M+ LaLiga TV y posiblemente DAZN LaLiga o Disney+ en streaming.

Clasificación Temporal:

Barcelona – 63 puntos Empató en su último partido (por ejemplo, contra el Real Betis), sumando 1 punto. Aunque no aprovechó del todo la derrota del Real Madrid, mantiene el liderato gracias a su ventaja previa y un partido pendiente por disputar.

Real Madrid – 59 puntos

Perdió en casa (por ejemplo, contra el Valencia), por lo que no suma puntos en esta jornada. Esto los deja 4 puntos por detrás del Barcelona, aumentando la presión en la lucha por el título.

Atlético de Madrid – 56 puntos (con un partido menos)

Aún no ha jugado su partido de esta jornada contra el Sevilla. Si gana, podría llegar a 59 puntos, igualando al Real Madrid y quedando a 4 del Barcelona. Si empata, se quedaría con 57 puntos, y si pierde, permanecería en 56.

Athletic Club – 51 puntos

Este equipo suele estar en la pelea por los puestos europeos a estas alturas. Su posición depende de su resultado en esta jornada, pero se mantiene como referencia en la parte alta.

Villarreal – 49 puntos

Otro contendiente sólido en la zona de clasificación a competiciones europeas, con un rendimiento constante hasta abril.

Real Sociedad – 47 puntos

Cierra las posiciones de acceso a Europa, aunque su lugar exacto depende de su partido de esta jornada.

Baloncesto (Liga Endesa y otras competiciones)

07:00h (CEST) : La Laguna Tenerife vs. Covirán Granada Competencia : Liga Endesa (estimado jornada 30). Transmisión : Meridiano Televisión (según posts en X, aunque esto podría ser específico para Venezuela; en España, probablemente M+ Deportes – Movistar Plus+, canal 63). Nota : Este horario temprano sugiere una transmisión ajustada para audiencias internacionales o un error en la fuente; en España, los partidos matutinos suelen empezar más tarde (12:30h o 13:00h). Si es a las 13:00h, sería en M+ Vamos o M+ Deportes .

: vs. 12:30h (CEST) : Força Lleida vs. Real Madrid Competencia : Liga Endesa. Transmisión : Movistar Plus+ (M7) y M+ Deportes (canal 63). Nota : El Real Madrid suele ser protagonista en horarios destacados los domingos.

: vs. 13:00h (CEST) : Dreamland Gran Canaria vs. Bàsquet Girona Competencia : Liga Endesa. Transmisión : M+ Deportes 2 (canal 64).

: vs. 17:00h (CEST) : Barça vs. Casademont Zaragoza Competencia : Liga Endesa. Transmisión : M+ Deportes 3 (canal 65).

: vs. 18:30h (CEST) : Unicaja Málaga vs. Valencia Basket (posible partido destacado) Competencia : Liga Endesa. Transmisión : M+ Vamos (canales 8 y 53) y M+ Deportes (canal 63). Nota : Partido proyectado como el estelar del día, sujeto a cambios según la jornada.

: vs. (posible partido destacado)

