Rory McIlroy conquista el Masters y completa el Grand Slam de carrera

Apenas unos minutos después de embocar el putt que le otorgó la victoria en el Masters de Augusta 2025, Rory McIlroy cayó de rodillas, conmovido por haber alcanzado finalmente uno de los logros más esquivos del golf profesional: el Grand Slam de carrera. El norirlandés, de 35 años, se impuso a Justin Rose en el primer hoyo de un emocionante desempate para ganar su primera Chaqueta Verde y convertirse en el sexto golfista en la historia en conquistar los cuatro majors del circuito masculino.

En una jornada cargada de drama, McIlroy tuvo que superar una actuación irregular que casi le cuesta el título. Después de perder una ventaja inicial de cuatro golpes, logró mantenerse en la pelea gracias a un birdie crucial en el hoyo 17 y a una sólida actuación en el desempate. Su golpe de aproximación al hoyo 18 durante la muerte súbita fue impecable, dejando la bola a tan solo cuatro pies del hoyo. Cuando Rose falló su intento de birdie desde 15 pies, McIlroy no perdonó, desatando la ovación del público presente en Augusta National.

El camino hacia la gloria

La victoria no solo marcó el quinto título major para McIlroy —tras sus triunfos en el U.S. Open (2011), PGA Championship (2012, 2014) y The Open Championship (2014)—, sino que también cerró un círculo que llevaba 11 años abierto. Desde su debut en Augusta en 2009, había sufrido momentos dolorosos, como su colapso en la última ronda de 2011 cuando lideraba por cuatro golpes. Sin embargo, esta vez logró mantener la compostura ante la presión extrema.

La victoria lo coloca en un grupo exclusivo junto a leyendas como Tiger Woods, Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan y Gene Sarazen, los únicos otros golfistas que han completado el Grand Slam de carrera. “Esto significa todo para mí”, declaró McIlroy tras la ceremonia de premiación, aún con lágrimas en los ojos.

Los españoles en Augusta: tradición y éxito

La historia del Masters está íntimamente ligada al éxito español. Desde que Severiano Ballesteros se convirtiera en el primer español en ganar la Chaqueta Verde en 1980 (y nuevamente en 1983), otros tres nombres han dejado su huella imborrable: José María Olazábal (1994 y 1999), Sergio García (2017) y más recientemente Jon Rahm, quien se coronó campeón en 2023.

En esta edición del torneo, España estuvo representada por cuatro jugadores: Olazábal, García, Rahm y el debutante José Luis Ballester, quien obtuvo su plaza tras ganar el US Amateur. Aunque ninguno logró alcanzar las primeras posiciones este año, la tradición española sigue siendo una parte esencial del prestigio del Masters.

Anecdotario del Masters: historias únicas detrás del mito

Seve Ballesteros , además de ser un pionero para España, es famoso por haberse llevado su Chaqueta Verde a casa tras ganar el torneo. Según relatos cercanos, nunca llegó a devolverla al Augusta National Golf Club.

, además de ser un pionero para España, es famoso por haberse llevado su Chaqueta Verde a casa tras ganar el torneo. Según relatos cercanos, nunca llegó a devolverla al Augusta National Golf Club. La tradición dicta que únicamente el campeón vigente puede sacar la Chaqueta Verde del club.

El diseño del campo fue obra de Alister MacKenzie y Bobby Jones , quienes crearon uno de los recorridos más icónicos del mundo.

y , quienes crearon uno de los recorridos más icónicos del mundo. Desde sus inicios en 1934, solo se ha suspendido durante tres años debido a la Segunda Guerra Mundial.

Con esta victoria histórica, Rory McIlroy no solo escribe su nombre entre los grandes del golf, sino que también da cierre a uno de los capítulos más emocionantes y esperados del deporte moderno. ¿Qué será lo próximo para este gigante del golf? Los aficionados estarán atentos para descubrirlo.