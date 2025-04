El ‘robo’ arbitral y los tres ‘favores’ del VAR al Barça, que pavimentaron su tramposo 4-3 ante el Celta

Un atraco.

Una roja, un penalti y una agresión convierten la palabra «robo» en tendencia en la red social X

Y no es para menos, porque otra vez -y ya hemos perdido la cuenta- los árbtros y el VAR salieron sin rubor en auxilio del Barça.

El Camp Nou vivió este 19 de abril de 2025 un episodio de los que alimentan debates durante semanas.

El FC Barcelona logró una remontada agónica (4-3) frente al Celta de Vigo que, lejos de celebrarse como una gesta futbolística, ha encendido las redes sociales y las tertulias deportivas por la actuación arbitral.

Los azulgranas, que perdían 1-3 en el minuto 67, acabaron volteando el marcador en el tiempo añadido gracias a un penalti transformado por Raphinha, pero la sombra de la duda planea sobre tres acciones clave del colegiado Mario Melero López y la sala VAR.

La indignación no se ha hecho esperar: tanto aficionados del Celta como rivales históricos del Barça han inundado internet con mensajes cuestionando una victoria que consideran “teledirigida” desde el silbato.

Incluso voces mediáticas conocidas por su afinidad azulgrana, como Jota Jordi, no han dudado en azuzar el fuego en redes sociales con ironía y provocación, lo que ha elevado aún más la temperatura del debate.

Celta didn't get the penalty for this btw. Most corrupt league ever, surely pic.twitter.com/DhOvftgyby

— Dr Yash  (@YashRMFC) April 19, 2025