Barça vs Real Madrid: Ya hay onces y Ancelotti apuesta por sentar de salida a Mbappé y Flick suple a Lewandowski con Ferrán

Sábado, 26 de abril de 2025.

La Cartuja vuelve a convertirse en epicentro del fútbol español con un Barça-Real Madrid que, una vez más, promete emociones fuertes, polémicas y, por supuesto, mucho fútbol.

Carlo Ancelotti y Hansi Flick han optado por sorprender en los onces iniciales: el técnico italiano deja a Kylian Mbappé en el banquillo tras sus problemas físicos recientes, mientras que el alemán apuesta por Ferran Torres como punta de lanza para suplir la ausencia de Lewandowski, apostando por la juventud y la versatilidad en ataque.

En el vestuario azulgrana se respira ilusión y cierta temeridad.

Flick, sabedor de que su equipo ha encontrado frescura gracias a la irrupción de los jóvenes, no duda en confiar en futbolistas como Lamine Yamal —convertido ya en el gran agitador culé—, Cubarsí o el propio Ferran Torres.

El once del Barça lo forman: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Por su parte, el Madrid llega con dudas en ataque pero mucha experiencia y físico en la medular.

Ancelotti pone toda la responsabilidad goleadora en Vinicius y Rodrygo, mientras que Ceballos regresa al once tras lesión. El equipo blanco sale con: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham; Vinicius y Rodrygo. Ni rastro de Mbappé entre los titulares tras su reciente esguince de tobillo ante el Arsenal.

Un Clásico que arde… también por los árbitros

La previa no solo ha estado marcada por las novedades tácticas. El “incendio arbitral” ha vuelto a encenderse antes del pitido inicial. Desde la designación del colegiado hasta las declaraciones cruzadas entre directivas y filtraciones sobre supuestas presiones externas, el ambiente está más caldeado que nunca. Se rumorea que el Real Madrid llegó a amenazar con no saltar al campo si no se garantizaban ciertas condiciones de “neutralidad”, mientras desde Barcelona se denuncian campañas mediáticas para condicionar las decisiones arbitrales.

No es la primera vez que un Clásico decisivo llega rodeado de polémica arbitral —la hemeroteca da para llenar varios volúmenes— pero esta vez la crispación parece aún mayor. Los analistas ya anticipan que cualquier error del colegiado será examinado con lupa y convertido en material inflamable para tertulias durante semanas.

Antecedentes recientes: juventud contra experiencia

El Barça encara esta final como una oportunidad para consolidar el proyecto Flick. Pese a las bajas sensibles —Gavi sigue fuera y Lewandowski es baja de última hora— el equipo catalán ha demostrado durante todo el curso una apuesta decidida por los jóvenes talentos. Lamine Yamal es la gran esperanza ofensiva; su capacidad para desequilibrar en banda es ahora mismo uno de los principales argumentos azulgranas para soñar con el título.

El Real Madrid llega tras una campaña irregular pero con los galones intactos cuando se trata de finales. Ancelotti sabe cómo gestionar estos partidos y confía en que el músculo de Tchouaméni o Valverde y la inspiración puntual de Bellingham puedan decantar la balanza. La incógnita Mbappé —que podría revolucionar el partido desde el banquillo si fuese necesario— añade picante a un duelo ya de por sí imprevisible.

Últimos enfrentamientos directos

El Clásico en Copa se ha disputado ya ocho veces en finales: cuatro victorias madridistas por tres azulgranas hasta hoy.

En La Cartuja ambos equipos saben lo que es ganar títulos recientemente: Barça lo hizo ante el Athletic (2021) y Madrid frente a Osasuna (2023).

Pronósticos y apuestas: ¿quién parte como favorito?

Con los onces confirmados y las dudas sobre Mbappé despejadas (al menos para los primeros minutos), las casas de apuestas dan una ligera ventaja al Real Madrid por experiencia y profundidad de banquillo. Sin embargo, la juventud azulgrana puede ser un factor diferencial si logran imponer su ritmo desde el inicio.

Algunos datos clave:

Lamine Yamal cotiza alto como posible primer goleador.

Rodrygo viene motivado tras sus últimos mensajes públicos.

El empate al final del tiempo reglamentario se paga casi igual que la victoria blanca.

Curiosidades del Clásico copero 2025

Será la octava vez que Barça y Madrid se ven las caras en una final copera.

Ningún jugador del once inicial azulgrana supera los 30 años.

Si Ferran Torres marca hoy, igualará su mejor registro goleador desde su llegada al club.

Courtois vuelve a una final grande tras superar su grave lesión.

Se espera lleno absoluto en La Cartuja… aunque Sevilla sigue siendo territorio neutral solo sobre el papel.

Ancelotti podría convertirse hoy en el técnico extranjero con más títulos coperos logrados en España.

El árbitro designado dirigió ya un Clásico liguero esta temporada… con polémica incluida.

El último Clásico copero sin goles fue hace casi 40 años.

La historia está servida. Solo queda esperar a que ruede el balón… y a que sobreviva el VAR al incendio arbitral.