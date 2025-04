Álex Márquez hace historia ‘fraticida’ en Jerez: primera victoria en MotoGP y liderato tras el drama de su hermano Marc

El Gran Premio de España de MotoGP, celebrado este domingo 28 de abril de 2025 en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, ha pasado a los anales del motociclismo español con un giro argumental digno del mejor guion.

Álex Márquez, hasta ahora eterno aspirante y hermano menor a la sombra de Marc, ha logrado por fin lo que llevaba años persiguiendo: su primera victoria en la categoría reina y, como guinda, el liderato del campeonato mundial.

Lo ha hecho en casa, ante una afición entregada y bajo el contexto dramático que supone la inesperada caída de Marc Márquez, quien partía como máximo favorito al título tras un arranque de temporada imperial.

Pocas veces un piloto puede elegir el escenario perfecto para estrenar su palmarés en MotoGP.

Para Álex Márquez, la espera ha merecido la pena. Tras cinco temporadas completas lidiando con altibajos y una colección de segundos puestos –varios, precisamente, detrás de su hermano–, el piloto del equipo Gresini Ducati ha puesto el broche dorado a su progresión ganando en Jerez, un trazado muy especial para él. No solo por el calor del público andaluz (que desde bien temprano le despertaba con cánticos), sino porque aquí también consiguió su primera victoria en Moto2.

La carrera no fue precisamente un paseo. Álex tuvo que batallar con nombres ilustres como Francesco Bagnaia y Fabio Quartararo. El ilerdense gestionó los momentos clave con temple: cuando vio la caída de Marc en la tercera vuelta, supo que era su oportunidad dorada y no titubeó: “Cuando vi caer a Marc pensé: hoy es mi día. Solo tenía que mantenerme firme y no cometer errores”, confesaba tras cruzar la meta entre lágrimas y abrazos.

La caída inesperada de Marc Márquez: el Mundial da un vuelco

Si para Álex todo fueron sonrisas, para Marc Márquez la jornada resultó amarga. Tras dominar la sprint del sábado y partir desde posiciones delanteras, el ocho veces campeón del mundo sufrió una caída en la curva 8 –la Jorge Martínez ‘Aspar’– mientras peleaba con Bagnaia por la segunda plaza. “Me he caído, cosas que no pueden pasar si quiero luchar por este Mundial”, reconocía después ante los medios, visiblemente contrariado pero también feliz por el triunfo de su hermano.

Pese a reincorporarse a pista y rodar a buen ritmo con la moto dañada, cualquier opción realista de podio desapareció. El error le costó el liderato provisional del campeonato –ahora está a solo un punto de Álex– y le deja un sabor agridulce: “Me hubiera encantado compartir podio con él”, lamentaba Marc.

Claves técnicas y estrategia: ¿David contra Goliat?

El contraste técnico entre ambos hermanos añade más pimienta al relato. Mientras Marc Márquez pilota una Ducati GP24 oficial con las últimas evoluciones del fabricante italiano, Álex compite con una versión independiente menos avanzada técnicamente. Sin embargo, esto no ha impedido al pequeño de los Márquez maximizar sus recursos gracias a una conducción limpia y una gestión emocional impecable cuando más lo requería. El propio Álex lo reconoce: “Sabemos nuestras fortalezas y debilidades; hay que centrarse en lo que controlamos”.

Mientras tanto, Ducati prepara ya test privados para sus pilotos oficiales (Bagnaia y Marc), lo que podría traducirse en futuras mejoras técnicas para sus rivales directos. Álex es consciente del reto y lo afronta con los pies en el suelo: “Soñar es gratis… pero sé que Marc siempre está medio paso por delante”.

La emoción familiar: rivalidad sin fisuras

El paddock entero vibró al ver abrazarse a los dos hermanos al término de la prueba. Pese a la rivalidad natural sobre el asfalto, la admiración mutua es palpable. Marc no duda del talento de Álex ni por un segundo: “Sé lo que vale mi hermano; es dos veces campeón del mundo (Moto3 y Moto2) y esto no es casualidad”, sentenció. Por su parte, Álex dedicó la victoria a toda su familia y especialmente a Marc, “quien me apoya cada día y me da los mejores consejos”.

¿Qué nos espera? Pronóstico para el Mundial 2025

Con este resultado inesperado, el Mundial se aprieta aún más. Álex Márquez lidera ahora la clasificación general con apenas un punto sobre Marc, mientras Bagnaia –el vigente campeón– sigue al acecho pese a no haber tenido su mejor día en Jerez. Los pronósticos siguen situando a Marc como favorito para el título final gracias al potencial técnico de su moto y su capacidad para aprender rápido de los errores. Sin embargo, si algo ha enseñado este GP es que las sorpresas están garantizadas.

Las casas de apuestas ya han ajustado sus cuotas: Marc sigue como principal candidato al título mundial (cuota media 1,70), seguido ahora por Bagnaia (2,20) y un ascendente Álex Márquez (ya cotiza por debajo de 5). La próxima cita será crucial para ver si este cambio simbólico se traduce en una batalla fratricida hasta final de temporada.

Resultados destacados del GP de España 2025

1º Álex Márquez (Gresini Ducati)

2º Fabio Quartararo (Yamaha) – primer podio desde Indonesia 2023

3º Francesco Bagnaia (Ducati oficial)

Marc Márquez terminó fuera del top ten tras reincorporarse desde las últimas posiciones.

Curiosidades sobre los hermanos Márquez y Jerez

Es la primera vez desde 2014 que dos hermanos españoles lideran simultáneamente la clasificación general de MotoGP.

Álex ha ganado sus primeras carreras mundialistas en Jerez tanto en Moto2 como ahora en MotoGP.

Marc Márquez suma ya cinco victorias consecutivas en carreras sprint esta temporada.

El Circuito de Jerez se volcó tanto con ambos hermanos que hasta los mecánicos rivales acabaron felicitando efusivamente a Álex.

La última vez que Ducati lideraba el Mundial con dos pilotos diferentes fue hace más de una década.

La curva donde cayó Marc lleva el nombre de otro ilustre español: Jorge Martínez ‘Aspar’.

Las redes sociales se inundaron tras la carrera con memes sobre “el cambio generacional” entre los Márquez.

Se calcula que más de 120.000 personas llenaron las gradas durante todo el fin de semana.

El campeonato se pone al rojo vivo tras este histórico domingo jerezano. Si algo queda claro es que los Márquez han escrito otra página dorada… aunque nadie puede asegurar quién firmará la última línea esta temporada.