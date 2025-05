Ilia Topuria: El guerrero hispano-georgiano que vivío de niño la guerra y se enamoró de una venezolana

Ilia Topuria ha recorrido un largo camino desde sus difíciles inicios hasta convertirse en una de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas.

Nacido en Halle, Alemania, el 21 de enero de 1997, pero con raíces georgianas y corazón español, «El Matador» ha logrado escribir su nombre con letras de oro en la historia de la UFC, siendo el primer español en conseguir un título mundial en la organización más importante de MMA.

Su historia es un testimonio de superación, valentía y determinación.

A sus 28 años, Topuria no solo ha conquistado el octágono, sino también el corazón de los aficionados con su carisma y su extraordinaria habilidad para el combate.

Hoy, 9 de mayo de 2025, analizamos la trayectoria de este luchador excepcional que ha dejado vacante su título de peso pluma para buscar nuevos desafíos en la categoría superior.

De la guerra a la gloria deportiva

La infancia de Ilia Topuria estuvo marcada por experiencias traumáticas que forjaron su carácter. Aunque nació en Alemania, se mudó a Georgia con apenas siete años, donde vivió de primera mano el horror de la guerra contra Rusia. «Donde miraras, había muertos. A la gente la mataban. No había comida, no había agua. Tenías que dormir en el sótano sin enchufar la luz para que no te bombardearan. Pasaban tanques. Había miedo», relató el propio Topuria en una entrevista en El Hormiguero.

Estas duras experiencias le obligaron a madurar antes de tiempo. «Fue muy duro. Intentaba entender por qué nos tenían que dejar, aunque hoy en día lo agradezca. Fue complicado porque empezó la guerra contra Rusia y nos vimos obligados a madurar antes de tiempo», confesaba el luchador, quien a pesar de todo, agradece esas vivencias que han contribuido a forjar su carácter.

Fue en Georgia donde, junto a su hermano mayor Aleksandre, comenzó a practicar lucha grecorromana en el colegio, sentando las bases de lo que sería su futura carrera. Sin embargo, la inestabilidad política y social del país, sumada a la separación de sus padres, provocó que a los 15 años se trasladara a Alicante, España, donde su vida daría un giro definitivo.

El camino hacia la cima de la UFC

En España, Topuria encontró su verdadera vocación. Al no haber escuelas de lucha grecorromana en Alicante, el destino lo llevó hasta el gimnasio Climent Club, donde comenzó a practicar artes marciales mixtas bajo la tutela de los hermanos Jorge y Agustín Climent, quienes se convertirían en piezas fundamentales de su éxito.

Su debut profesional llegó en 2015, tras haber trabajado como vigilante de seguridad y cajero para ganarse la vida. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico. Con un récord inmaculado de 16 victorias y ninguna derrota, Topuria ha demostrado ser un luchador completo, capaz de finalizar combates tanto por nocaut (6) como por sumisión (8).

El punto culminante de su carrera llegó en febrero de 2024, cuando derrotó al experimentado Alexander Volkanovski para conquistar el Campeonato Mundial de Peso Pluma de la UFC. Este logro histórico situó a España en la élite de las artes marciales mixtas y convirtió a Topuria en un ídolo nacional. Posteriormente, defendió con éxito su título ante Max Holloway en octubre de 2024, consolidando su dominio en la categoría.

Sin embargo, en abril de 2025, Topuria tomó la decisión de dejar vacante su título de peso pluma para subir a la categoría de peso ligero, buscando nuevos desafíos en su carrera. Actualmente, ocupa la tercera posición en la lista de libra por libra de la UFC, lo que refleja su estatus como uno de los mejores luchadores del mundo.

El hombre detrás del luchador

Más allá del octágono, Ilia Topuria es un hombre de fuertes convicciones y profundos vínculos emocionales. Su identidad está marcada por la dualidad de sus raíces: «Me siento super español, también me siento georgiano, es como tener dos hijos. No puedes elegir entre los dos cuando me preguntan. A los dos los quieres por igual», ha declarado en numerosas ocasiones.

Esta dualidad se refleja incluso en la bandera que porta durante sus combates, que combina los colores de Georgia y España, simbolizando su conexión con ambos países. «Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos», explica Topuria.

En el plano personal, el luchador vive un momento dulce junto a la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui, a quien conoció en 2023 gracias a amigos en común. Su relación no fue fácil al principio, ya que a ella no le atraía demasiado la profesión de su actual pareja: «Vi vídeos de él en YouTube y yo decía es otra persona, ¿cómo es posible? Es tan dulce y luego casi mata a personas», confesó Giorgina.

Lejos de ser simplemente «la novia de Topuria», Giorgina es una mujer con una sólida formación académica y profesional. Estudió Administración y Dirección de Empresas en el Miami Dade College y completó un postgrado en la Universidad de Suffolk de Boston. Actualmente, es CEO de una empresa de energías renovables y cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram.

El verano pasado, la pareja dio la bienvenida a su hija, Giorgina, sumándose así al primogénito de Topuria, Hugo, fruto de una relación anterior. «Vienes al mundo a hacer cosas muy grandes. Pedirán tu favor y tendrás siempre abundancia principalmente en tu corazón, porque multiplicarán todo lo que se te da», escribió la orgullosa madre tras el nacimiento de la pequeña.

El futuro en la categoría de peso ligero

Tras dejar vacante su título de peso pluma en abril de 2025, todos los ojos están puestos en el debut de Topuria en la categoría de peso ligero (155 libras). Este cambio de división supone un nuevo desafío para el hispano-georgiano, que deberá enfrentarse a rivales físicamente más grandes y potentes.

La decisión de subir de categoría responde a la búsqueda de nuevos retos por parte de Topuria, quien ya había manifestado en varias ocasiones su interés por probar suerte en el peso ligero. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente quién será su primer rival en esta nueva etapa, los rumores apuntan a que podría enfrentarse a alguno de los contendientes del top 5 de la división.

El cambio de categoría también podría abrir la puerta a un posible enfrentamiento con el irlandés Conor McGregor, uno de los luchadores más mediáticos de la UFC y que también compite en peso ligero. Un combate entre ambos generaría un enorme interés mediático y económico, aunque por el momento solo es una posibilidad en el horizonte.

Para su próximo combate, se espera que Topuria regrese al octágono en el evento UFC 309, programado para el 7 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. Aunque la organización aún no ha confirmado oficialmente su participación ni su oponente, las especulaciones apuntan a que podría enfrentarse a un rival de renombre para su debut en la nueva categoría.

El legado de un pionero

Con apenas 28 años, Ilia Topuria ya ha dejado una huella indeleble en la historia de las artes marciales mixtas en España. Su éxito ha contribuido enormemente a la popularización de este deporte en el país, inspirando a una nueva generación de jóvenes luchadores.

En septiembre de 2024, estrenó un documental sobre su vida que muestra su infancia, sus sueños y el duro camino que ha recorrido hasta convertirse en campeón mundial. Esta producción ha permitido al público conocer más a fondo la historia personal de Topuria y entender mejor los sacrificios que ha realizado para llegar a la cima.

Su hermano Aleksandre, también luchador de UFC, juega un papel fundamental en su preparación física y mental. Juntos forman un equipo sólido que ha demostrado ser capaz de superar cualquier obstáculo. La presencia de su hermano en su esquina durante los combates es una constante que refleja la importancia de los lazos familiares para Topuria.

A medida que se adentra en esta nueva etapa de su carrera, Ilia Topuria continúa escribiendo su historia, capítulo a capítulo, combate a combate. Su legado ya está asegurado como pionero del MMA español, pero su ambición lo impulsa a seguir buscando nuevos desafíos y conquistas en el octágono.

