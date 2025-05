Ilia Topuria lanza un desafío a Islam Makhachev: «Querrá que lo mande de vuelta a Rusia»

El camino de Ilia Topuria hacia la cima de la UFC continúa trazándose con determinación y ambición. El luchador hispano-georgiano, que renunció a su cinturón de peso pluma (145 libras) en febrero para buscar gloria en la categoría de peso ligero (155 libras), ha intensificado su campaña verbal contra los principales nombres de su nueva división, especialmente contra el actual campeón Islam Makhachev.

A falta de poco más de un mes para el UFC 315, que se celebrará el 15 de junio de 2025, la situación de Topuria depende directamente del resultado del combate estelar entre Belal Muhammad y Jack Della Maddalena. Dana White, presidente de la UFC, ya ha confirmado que Topuria se enfrentará a Islam Makhachev o Charles Oliveira tras este evento, convirtiendo el próximo mes en decisivo para el futuro inmediato del español.

El desafío a Makhachev

Durante su reciente aparición en «El Hormiguero», uno de los programas de entrevistas nocturnas más populares de España, Topuria no se contuvo al ser preguntado sobre un posible enfrentamiento con Islam Makhachev, actual campeón de peso ligero.

«No creo que ni siquiera me toque las piernas, porque lo primero que sienta, querrá que lo mande de vuelta a Rusia… La única razón por la que no quiere pelear conmigo es porque sabe que voy a vencerlo», declaró Topuria con su característica confianza.

Estas declaraciones han generado un intenso debate entre los aficionados, con reacciones divididas. Mientras algunos critican su actitud, otros consideran que su capacidad para generar expectación mediante la provocación verbal está alcanzando niveles comparables a los de Conor McGregor en sus mejores tiempos.

Por su parte, Makhachev no ha tardado en responder a las especulaciones sobre su título, afirmando contundentemente que no renunciará a su cinturón, independientemente del resultado del UFC 315. «El evento principal de este sábado determinará cuál será mi próximo movimiento. Pero cualquiera que sea el resultado de esa pelea, no voy a renunciar a mi título de peso ligero», publicó en redes sociales, como si se dirigiera directamente a Topuria.

La estrategia de Topuria contra sus rivales

El análisis que hace Topuria de sus posibles oponentes revela un profundo conocimiento de sus estilos de combate. Su entrenador de striking ha sido igualmente contundente al evaluar cómo se desarrollarían estos enfrentamientos.

Respecto a Makhachev, el equipo de Topuria considera que el ruso podría intentar llevar la pelea al suelo inmediatamente, consciente de la peligrosidad del español en el combate de pie. «No sé cómo lo abordaría. No sé si querría mantenerse de pie o ir directamente al derribo. Creo que una vez que sienta las manos de Ilia y se dé cuenta de que no puede manejarlas», comentó su entrenador.

En cuanto a Charles Oliveira, el análisis es igualmente contundente. «Charles Oliveira es un gran luchador… pero mirando sus estilos, sería una pelea muy difícil para Oliveira», señaló el entrenador, destacando además la propia habilidad de Topuria en jiu-jitsu. «Ilia lo destruye estando de pie. Estoy 100% seguro. Digo esto con el mayor respeto, pero realmente no veo cómo podrían preparar una estrategia contra nosotros. Veo muchas desventajas para Oliveira».

La rivalidad con Oliveira

La tensión entre Topuria y Oliveira también ha ido en aumento. El español ha defendido sus recientes críticas al brasileño, argumentando que simplemente ha dicho la verdad sobre su historial.

«No lo he insultado, he dicho la verdad. Tiene 10 derrotas. No he dicho nada más. Tiene 10 derrotas: cinco por nocaut, cuatro por sumisión, una por decisión», explicó Topuria. «Él dice que [el peso ligero] es la división más dura que existe. Cuando peleaba en 145, incluso Cub Swanson le dio una paliza. Ahí termina la conversación».

Esta perspectiva refleja la confianza de Topuria en su capacidad para dominar en una nueva categoría de peso, considerando que si Oliveira no pudo triunfar en peso pluma pero sí en ligero, él puede seguir un camino similar pero con mayor éxito.

El futuro inmediato

La UFC ha prometido a Topuria que su próximo combate será por el título mundial, como compensación por dejar vacante su cinturón de peso pluma. «No estoy completamente seguro de cuál será mi próxima pelea», comentó Topuria en una rueda de prensa. «Lo único que tengo claro es que la palabra de la UFC es que mi próxima pelea será por el título mundial. Eso es todo lo que sé».

El panorama actual sugiere que Topuria podría estar de vuelta en el octágono durante la Semana Internacional de Peleas de la UFC a finales de junio, específicamente en el UFC 317. Sin embargo, su oponente aún está por determinar, dependiendo directamente del resultado del combate entre Belal Muhammad y Jack Della Maddalena en el UFC 315.

Si Muhammad retiene su título de peso welter, es probable que Topuria se enfrente a Makhachev en un combate de campeón contra ex campeón. En caso contrario, podría dirigirse hacia un enfrentamiento con Charles Oliveira por un título interino.

El impacto en la división de peso ligero

La llegada de Topuria a la división de peso ligero ha sacudido el panorama competitivo. Con un récord invicto y una creciente popularidad, especialmente en España, el hispano-georgiano representa una amenaza real para los nombres establecidos de la categoría.

La posible confrontación entre Makhachev y Topuria generaría un interés sin precedentes, especialmente considerando los contrastantes estilos de lucha. Mientras Makhachev es conocido por su dominio en el suelo siguiendo la escuela daguestaní, Topuria ha demostrado ser letal tanto de pie como en el ground and pound.

Por otro lado, un enfrentamiento con Oliveira ofrecería un duelo fascinante entre dos especialistas en finalizaciones. El brasileño ostenta el récord de más sumisiones en la historia de la UFC (16), mientras que Topuria ha demostrado su capacidad para finalizar combates tanto por la vía del nocaut como por sumisión.

Curiosidades sobre los protagonistas